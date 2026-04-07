Моджтаба Хаменеи в тяжелом состоянии и не может управлять Ираном, - разведданные

"Моджтаба Хаменеи лечится в Куме, и он в тяжелом состоянии, и не имеет возможности участвовать в принятии каких-либо решений режимом", - говорится в дипломатической записке от американо-израильской разведки, которую передали союзникам в Персидском заливе.

По данным СМИ, это первый случай, когда отчет публично раскрывает местонахождение Хаменеи с начала войны, когда, как считалось, он был ранен во время первых ударов 28 февраля.

В документе также рассказывается о подготовке к захоронению его отца и бывшего верховного лидера Али Хаменеи в Куме после того, как он погиб во время первых ударов по Ирану в начале вооруженного конфликта.

Новый верховный лидер Ирана

Напомним, что новым верховным лидером Ирана был избран сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаб Хаменеи. Недавно он лишь второй раз с момента назначения обратился к народу без видео или аудио, что усиливает сомнение в его дееспособности.

Как писали СМИ, Хаменеи младший чудом выжил во время атаки на свой бункер. Он успел покинуть объект за считанные секунды до удара, но получил ранения.