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Модный педикюр на лето 2025: какие дизайны и цвета в тренде

Суббота 28 июня 2025 07:15
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Модный педикюр на лето 2025: какие дизайны и цвета в тренде Педикюр на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лето 2025 - это время яркости, естественности и стильных акцентов даже в деталях. В центре внимания - педикюр: модные цвета, минималистичный дизайн и новые интерпретации классики.

РБК-Украина рассказывает, какие оттенки и дизайны будут актуальны в этом сезоне.

Красный и коралловый

Красный - это безусловный фаворит сезона, который остается актуальным из года в год. В 2025-м в тренде насыщены красные, огненные, томатные, а также мягкие коралловые тона, прекрасно подчеркивающие загар и придающие образу сексуальности даже в самой простой обуви.

Красный - универсальный, он подходит к любому тону кожи и уместен в любом возрасте. А коралловые оттенки - идеальный вариант для тех, кто хочет яркость, но в более мягком, романтичном варианте.

Модный педикюр на лето 2025: какие дизайны и цвета в тренде

Оттенки красного в тренде на лето (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Нежно-розовый

Нежно-розовый педикюр - настоящий must-have для тех, кто выбирает непринужденную элегантность. В 2025 году в тренде молочные розовые, бледно-пудровые и персиково-розовые оттенки, выглядящие очень деликатно и "дорого".

Этот цвет идеально подходит тем, кто предпочитает минимализм, сдержанный стиль или дресс-код. Это также отличный выбор для свадебного сезона, отпуска или офиса.

Модный педикюр на лето 2025: какие дизайны и цвета в тренде

Нежно-розовый маникюр на лето (фото: instagram.com/millymason_)

Френч

Если вы любите классику, выбирайте французский педикюр или, как его еще называют, френч-педикюр. Чтобы сделать такой дизайн, ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет.

Летом можно поэкспериментировать с неоновым френчем ил же покрыть кончик ногтя насыщенным гель-лаком с блестками.

Модный педикюр на лето 2025: какие дизайны и цвета в тренде

Френч-педикюр (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Темно-синий

Темно-синий - неочевидный, но очень стильный выбор для пожилого педикюра.

В 2025 году он возвращается в моду как альтернатива классическому черному, придавая образу загадочности и сдержанному шику. Это цвет, вдохновленный глубиной океана и ночным небом.

Этот оттенок отлично смотрится на контрасте с загорелой кожей, подходит для смелых, но сдержанных образов. Идеален для тех, кто хочет выделиться, не прибегая к ярким тонам.

Модный педикюр на лето 2025: какие дизайны и цвета в тренде

Темно-синий педикюр на лето (фото: instagram.com/smythsisters)

Нюд

Нюдовые оттенки остаются вне времени - и летом 2025 года они снова в топе. От теплого бежевого до розово-белого, нюд подчеркивает естественность и чистоту, делает педикюр максимально универсальным и ухоженным.

Этот вариант - беспроигрышный для всех возрастов, стиля жизни или случая. Особенно актуален для тех, кто хочет выглядеть аккуратно без чрезмерного внимания к цвету.

Модный педикюр на лето 2025: какие дизайны и цвета в тренде

Светло-бежевый педикюр (фото: instagram.com/monikh)

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Harriet Westmoreland, Milly Mason, Julia Diogo, Marianne Smyth, Monikh.

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