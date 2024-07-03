Модифицированные ФАБ-500 достают до любой точки Харькова, - Синегубов

Удары по Харькову ФАБ-500

Напомним, в последнее время российские войска начали использовать для ударов по Харькову авиабомбы ФАБ-500.

Так, 27 июня оккупанты нанесли авиаудар по Харькову. Позже в прокуратуре уточнили, что россияне для обстрелов впервые использовали авиабомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

30 июня РФ уже второй раз сбросила на Харьков авиабомбу ФАБ-500. В результате удара был уничтожен терминал "Новой почты".

Также произошел пожар на площади 200 кв. Горело 8 грузовых автомобилей, а повреждено было еще 6 грузовых автомобилей, 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение.

Вчера, 2 июля, для обстрела Харькова оккупанты снова использовали авиабомбы ФАБ-500. В результате удара пострадали четыре человека.

Подробнее об этих авиабомбах - в материале РБК-Украина.

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