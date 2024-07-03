Модифіковані ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов

"Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили", - сказав Синєгубов.

Він розповів, що спочатку росіяни використовували ці боєприпаси лише по лінії фронту, зокрема на Куп'янському напрямку.

"Наразі його (ФАБ-500 - ред.) було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними", - зазначив глава ОВА.