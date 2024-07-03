Модифіковані ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов

Росіяни модифікували авіабомби ФАБ-500. Тепер вони дістають до будь-якої точки Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили", - сказав Синєгубов.
Він розповів, що спочатку росіяни використовували ці боєприпаси лише по лінії фронту, зокрема на Куп'янському напрямку.
"Наразі його (ФАБ-500 - ред.) було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними", - зазначив глава ОВА.
Нагадаємо, останнім часом російські війська почали використовувати для ударів по Харкові авіабомби ФАБ-500.
Так, 27 червня окупанти завдали авіаудару по Харкову. Пізніше у прокуратурі уточнили, що росіяни для обстрілу вперше використовували авіабомби ФАБ-500 із модулем планування та корекції.
30 червня РФ вже вдруге скинула на Харків авіабомбу ФАБ-500. В результаті удару було знищено термінал "Нової пошти".
Також сталася пожежа на площі 200 кв.м. Горіло 8 вантажних автомобілів, а пошкоджено було ще 6 вантажних автомобілів, 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад.
Вчора, 2 липня, для обстрілу Харкова окупанти знову використали авіабомби ФАБ-500. Внаслідок удару постраждали четверо людей.
Детальніше про ці авіабомби - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.