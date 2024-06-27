Россияне ударили по Харькову: пострадало общежитие вуза
Российские войска днем 27 июня нанесли удар по Харькову. Оккупанты попали в район жилой застройки, пострадало общежитие высшего учебного заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В Харькове взрыв. Будьте осторожны!", - написал Терехов.
Синегубов в свою очередь сообщил, что оккупанты наносят удары по городу и району.
Позже мэр города уточнил, что россияне попали в один из корпусов высшего учебного заведения.
"Враг снова уничтожает образовательную инфраструктуру города. Сегодняшний удар пришелся по одному из корпусов высшего учебного заведения Харькова", - написал Терехов.
Обновлено 16:16
Мэр города сообщил, что по уточненной информации, пострадал не корпус учебного заведения, а район жилой застройки.
"Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - написал он.
Обновлено 16:17
По информации Синегубова, предварительно зафиксирован вражеский удар в Киевском районе Харькова. Поврежден частный дом.
В результате взрывной волны также повреждено остекление окон двух корпусов высшего учебного заведения. Пострадавших нет.
Обновлено 16:52
Как сообщил глава ОВА, по информации медиков экстренной помощи, по состоянию на сейчас в Харькове двое пострадавших в результате атаки РФ.
Мужчина получил взрывное ранение с повреждением нижних конечностей, у женщины - острая реакция на стресс.
Обстрелы Харькова
Напомним, ранее глава Харьковскої ОВА Олег Синегубов заявлял, что россияне используют Харьков как плацдарм для испытаний модифицированных боеприпасов.
В частности, на днях оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Харьков, для этого было использовано четыре КАБа.
Вчера, 26 июня, РФ снова атаковала Харьков и близлежащие населенные пункты. В частности, был нанесен авиаудар по городу Дергачи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.