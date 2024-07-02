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Обстрел Харькова: россияне снова использовали ФАБ-500

Харьков, Вторник 02 июля 2024 21:07
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Обстрел Харькова: россияне снова использовали ФАБ-500 Фото: россияне ударили по Харькову авиабомбами (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 2 июля, для обстрела Харькова, вероятно, использовали свои авиабомбы ФАБ-500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Правоохранители напомнили, что россияне ударили по Харькову около 16:00. Под атакой находилась промышленная зона в Немышлянском и Индустриальном районах.

Обстрел Харькова: россияне снова использовали ФАБ-500Фото: россияне ударили по Харькову ФАБ-500 (t.me/prokuratura_kharkiv)

В результате обстрела есть четверо пострадавших. У 51-летней женщины легкие телесные повреждения и острая реакция на стресс. 26-летняя женщина получила ранения пальцев руки. У 12-летней девочки и ее 15-летнего брата контузии.

"Предварительно, враг в очередной раз ударил по городу двумя ФАБ-500 с УМПК с территории Белгородской области", - уточнили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Удары по Харькову ФАБ-500

Напомним, 27 июня российские оккупанты ударили по Харькову при помощи авиабомб. В результате атаки были пострадавшие, также повреждено частное имущество.

Позже в прокуратуре уточнили, что россияне для обстрела впервые использовали авиабомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

Более детально о таких авиабомбах - в материале РБК-Украина.

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