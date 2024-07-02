Обстрел Харькова: россияне снова использовали ФАБ-500

Российские оккупанты сегодня, 2 июля, для обстрела Харькова , вероятно, использовали свои авиабомбы ФАБ-500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram .

Правоохранители напомнили, что россияне ударили по Харькову около 16:00. Под атакой находилась промышленная зона в Немышлянском и Индустриальном районах.

Фото: россияне ударили по Харькову ФАБ-500 (t.me/prokuratura_kharkiv)

В результате обстрела есть четверо пострадавших. У 51-летней женщины легкие телесные повреждения и острая реакция на стресс. 26-летняя женщина получила ранения пальцев руки. У 12-летней девочки и ее 15-летнего брата контузии.

"Предварительно, враг в очередной раз ударил по городу двумя ФАБ-500 с УМПК с территории Белгородской области", - уточнили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.