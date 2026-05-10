Катар возобновил экспорт СПГ через Ормузский пролив, - Bloomberg

Катар впервые с начала войны с Ираном смог провести танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив. Это может свидетельствовать о постепенном восстановлении поставок из региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как свидетельствуют данные об отслеживании судов, СПГ-танкер Al Kharaitiyat, который в начале месяца загрузили на экспортном терминале Рас-Лаффан в Катаре, уже покинул Ормузский пролив и находится в Оманском заливе.

Следующим пунктом назначения судна указан Пакистан.

В Bloomberg отметили, что танкер, вероятно, прошел северным маршрутом вдоль побережья Ирана, который был согласован Тегераном.

Согласно базе данных Equasis, танкер Al Kharaitiyat принадлежит катарской компании Nakilat. В Nakilat и QatarEnergy пока не комментировали ситуацию.

С начала конфликта Ормузский пролив фактически оставался заблокированным, что серьезно повлияло на мировые поставки сжиженного природного газа. На этом фоне цены на СПГ резко выросли, а страны Азии столкнулись с дефицитом топлива.

Несмотря на успешный рейс Al Kharaitiyat, в издании отмечают, что это пока не означает возвращение к довоенным объемам экспорта. До эскалации через Персидский залив ежедневно проходили примерно три СПГ-танкера.

Ранее Катар уже несколько раз пытался вывезти СПГ через Ормузский пролив, однако суда в конце концов вынуждены были разворачиваться. По данным Bloomberg, с начала войны в конце февраля Катар не смог вывезти ни одного груза СПГ из Персидского залива.