На мобильные укрытия Киевсовет выделит 500 млн грн, - Кличко

Киевсовет перенаправит на мобильные укрытия 500 млн гривен из средств. Речь о тех средствах, которые не использовали райгосадминистрации Киева на строительство и обустройство стационарных хранилищ.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"А именно должны перенаправить 500 млн грн из средств, которые не использовали райгосадминистрации Киева на строительство и обустройство стационарных укрытий", - написал Виталий Кличко.

По его словам, Киевсовет сегодня рассмотрит вопрос установления мобильных укрытий в столице, которое принял Совет обороны города на прошлом заседании.

Что этому предшествовало

Напомним, до этого городские власти Киева рассмотрели алгоритм установки мобильных укрытий в столице. Размещение таких сооружений стало возможным после того, как государство наконец четко сформулировало требования к мобильным укрытиям.

Как сообщалось ранее, за последние годы столица направила райгосадминистрациям на ремонт и строительство укрытий более 7 миллиардов гривен. Однако отремонтировано только 2000. По словам мэра, РГА не выполнили и трети от запланированных работ.

Кроме того, в местах, где нет возможности обустроить стационарные укрытия, необходимо создать мобильные. Поэтому часть средств, которые не использовали РГА, будут перенаправлены на их строительство.