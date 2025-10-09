На мобільні укриття Київрада виділить 500 млн грн, - Кличко

Київрада перенаправить на мобільні укриття 500 млн гривень із коштів. Мова про ті кошти, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних сховищ.

"А саме маємо перенаправити 500 млн грн із коштів, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних укриттів", - написав Віталій Кличко.

За його словами, Київрада сьогодні розгляне питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста на минулому засіданні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, до цього міська влада Києва розглянула алгоритм встановлення мобільних укриттів у столиці. Розміщення таких споруд стало можливим після того, як держава нарешті чітко сформулювала вимоги до мобільних укриттів.

Як повідомлялося раніше, за останні роки столиця спрямувала райдержадміністраціям на ремонт та будівництво укриттів понад 7 мільярдів гривень. Однак відремонтовано лише 2000. За словами мера, РДА не виконали і третини від запланованих робіт.

Крім того, в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні укриття, необхідно створити мобільні. Тому частину коштів, які не використали РДА, будуть перенаправлені на їх будівництво.