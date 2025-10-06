В Киеве начнут строить мобильные укрытия на средства, которые РГА не использовала на их ремонты, - Кличко

Городские власти Киева сегодня рассмотрят алгоритм установки мобильных укрытий в столице. Размещение таких сооружений стало возможным после того, как государство наконец четко сформулировало требования к мобильным укрытиям.

"Наконец наши многочисленные обращения о необходимости правового урегулирования вопроса мобильных укрытий дали результат. И сегодня мы рассмотрим алгоритм их установки в столице. Требования к таким укрытиям четко определены на государственном уровне и теперь их закупка и обустройство не будет сопровождаться десятками уголовных дел. А главное - определено, какими должны быть мобильные укрытия, чтобы пребывание людей в них было безопасным", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что мобильные укрытия могут устанавливать в местах, где нет возможности устроить стационарные.

На обустройство мобильных защитных сооружений прежде всего будут перенаправлены средства, которые город выделил на укрытие, но районные госадминистрации не использовали по назначению.

"К сожалению, на выделенные в этом году на укрытие 4 млрд грн районные администрации столицы не выполнили и трети от запланированных работ. Мобильные укрытия, безусловно, необходимы в местах, где нет возможности устроить стационарные. Поэтому средства, которые РГА не могут использовать, будем перенаправлять на мобильные укрытия. Очень надеюсь, что районные администрации справятся по крайней мере с этой задачей и смогут закупить и установить мобильные укрытия надлежащего качества", - подчеркнул мэр столицы.

Он призвал ускорить реализацию проектов, связанных с укрытиями. Промедление в таких критически важных для киевлян вопросах является преступным и недопустимым, подчеркнул мэр.

Кличко напомнил, что вопрос строительства и обустройства укрытий уже несколько лет является основным приоритетом для города. За последние годы столица направила на это более 7 млрд грн. На эти средства отремонтировано почти 2000 укрытий, сообщил мэр.