Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году

Никто, даже командиры, не знает ответа, закончится ли война России против Украины в 2024 году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина .

"Я думаю, что никто не знает ответа", - говорится в заявлении.

По словам Зеленского, даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные не знают ответа.

"Когда они говорят, что война на много лет, они не знают. Это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности", - добавил президент.

Президент рассказал, при каких условиях Украина может раньше закончить войну

Зеленский также вспомнил о прогнозах, что россияне захватят Киев за три дня.

"Это также были мысли. Я хочу быть корректным. Война, победа, поражение, стагнация - зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в основном от нас с вами. Если не потеряем нашу стойкость, то завершим войну раньше. Если не потеряем наш дух, можно жить со скепсисом, но можно и страну "про". А я к такому не готов. И я знаю, что таких, как я миллионы. Мы не готовы отдать нашу страну", - добавил президент.

Прогнозы по войне РФ в Украине

Как рассказывал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация по состоянию на сейчас не имеет планов по ведению войны в 2025 году.