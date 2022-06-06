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Зеленський назвав найкращу гарантію розблокування портів і можливого посередника

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 16:35
Зеленський назвав найкращу гарантію розблокування портів і можливого посередника Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Найкращими гарантіями для розблокування українських портів для вивезення зерна стане розміщення озброєння в Україні, зокрема протикорабельних систем.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зброя, яку ми зможемо розмістити в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не загрози. Це будуть найкращі гарантії", - заявив він.

За його словами, Україна вже готова до вивезення зерна.

"Ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен коридор безпеки", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що взяти участь у деблокаді зможуть країни, яким Україна довіряє, і готові ризикувати, зокрема, Туреччина.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що союзники України повинні допомогти в розблокуванні морських портів і прискорити постачання зброї для ЗСУ. Це дозволить запобігти світовій продовольчій кризі.

Крім того, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що єдина причина дефіциту, зростання цін і загрози голоду - це блокування російськими військовими 22 млн тонн українського продовольства на експорт в морських портах України.

Додамо, що Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит, принаймні, до кінця 2022 року.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України Турция продовольственный кризис
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