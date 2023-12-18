От фудкорта до метро. Как проходили пресс-конференции Зеленского и о чем говорил президент

РБК-Украина напоминает, как проходили знаковые пресс-конференции Зеленского и о чем президент на них говорил.

При подготовке материала использовались: видео предыдущих пресс-конференций и публикации на сайте Офиса президента.

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Рекордный пресс-марафон на 14 часов

С момента инаугурации в мае 2019 года и до октября Зеленский не давал больших пресс-конференций, участвуя лишь в коротких брифингах и совместных с мировыми лидерами мероприятиях для прессы.

Формат первого итогового общения с журналистами был далек от традиционной пресс-конференции. Марафон 10 октября 2019 года начался в 10:00 в Kyiv Food Market. За стол к президенту подсаживались группы по 7-10 человек, которые сменяли друг друга каждые 30-50 минут. В итоге пресс-марафон продлился более 14 часов, что стало новым мировым рекордом по продолжительности.

Первый вопрос был о том, что сказал бы Зеленский людям на оккупированном Донбассе, которые боялись возвращения Украины. По его словам, каждое его обращение к украинцам касалось и гражданскому населению Донецкой и Луганской областей.

"Вся та часть людей, которая живет там и чувствует себя украинцами, - они должны знать, что мы их вернем вместе с территориями. Это наш план А", - говорил президент.

Затем прозвучала серия вопросов о скандальном звонке тогдашнего президента США Дональда Трампа. По словам Зеленского, звонок не мог повлиять на отношения с Украиной и не был связан с блокированием военной помощи и расследованием против Хантера Байдена - сына вице-президента США Джо Байдена в администрации Барака Обамы.

Зеленский жаловался на то, что российский президент Владимир Путин затягивал с проведением встречи в нормандском формате. А также отреагировал на протесты против так называемой "формулы Штайнмайера" признав, что его Офис недостаточно хорошо объяснил позицию Украины. Тогда же он выразил надежду на то, Москва поняла, что Украине не пойдет на уступки, не откажется от территорий, есть шанс, что Россия устала от этого процесса и якобы можно достичь мира через переговоры.

Комментируя замечания к предвыборным обещаниям - обновить власть и преодолеть влияние олигархов - отметил, что тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков остался от предыдущего правительства "на испытательном сроке". А также ответил на вопрос, почему не объявлено военное положение, чтобы юридически зафиксировать ситуацию с Российской Федерацией.

"Тогда мы должны войной идти на Крым, хотя наша армия не готова, а я, как президент, не готов терять наших людей. Я шел как президент мира", - говорил Зеленский.

Кроме того, на пресс-марафоне президент выступил против повальной люстрации, за легализацию медицинского каннабиса, анонсировал открытие казино только в пятизвездочных отелях, а также ответил на ряд других политических и экономических вопросов.

"Одной каденции не хватит". Заявления о втором сроке и не только

На первую годовщину своей инаугурации 20 мая 2020 года Зеленский провел большую пресс-конференцию на свежем воздухе возле Мариинского дворца. Тогда как раз в Украине только вводили карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Формат был традиционным, а само общение с представителями медиа продлилось около трех часов.

К наиболее интересным заявлениям можно отнести его слова о возможном походе на второй срок. Хотя раньше он обещал обойтись одним. В частности, журналист РБК-Украина задал вопрос о том, достаточно ли одного срока для выполнения всех обещаний.

"Я не знаю ... Искренне, одной (каденции, - ред.) не хватит", - ответил Зеленский. И подчеркнул, что подумает над повторным выдвижением, если его рейтинг сохранится.

Он также прокомментировал фразу о том, что для прекращения войны на Донбассе нужно "просто прекратить стрелять". По его словам, он никогда не призывал к тому, чтобы украинская армия не отвечала на обстрелы. Но подчеркивал: первыми стрелять мы не будем. Что касается российских военных, то Зеленский говорил о десантниках и других подразделениях, а также о боевиках, которые взяли российские паспорта. И заявлял, что альтернативы переговорам с Владимиром Путиным нет.

"Мы должны с ними разговаривать, должны договариваться. Я еще раз говорю: минский формат - приоритет, но никто не отменяет никаких других форматов. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей", - добавил президент.

Зеленский обещал не назначать "кумовей" во власть и жаловался на кадровый голод, пригрозил Верховной раде роспуском, если нардепы будут лоббировать интересы олигархов, а также пришел к выводу, что пандемия COVID-19 показала несостоятельность медицинской реформы.

Ответственным за расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета президент назвал министра внутренних дел Арсена Авакова. И говорил, что если следствие докажет причастность Андрея (Riffmaster) Антоненко и Юлии Кузьменко к подрыву, то они сядут в тюрьму. Оба фигуранта до сих пор под домашним арестом, а летом 2023-го стало известно, что суд начнет по новой рассматривать дело Шеремета.

Зеленский также отрицал лоббирование интересов олигархов.

"Мне кажется, они даже не хотят, боятся, понимают, что нет смысла в том, чтобы мне это предлагать. Где-то оно пролезает иногда… Мои отношения с ними должны быть очень просты. Я готов защищать рабочие места и защищать украинцев, работающих на их предприятиях", - отметил он.

"Построить страну мечты". Главное о пресс-конференции ко второй годовщине президентства

Третью большую пресс-конференцию Зеленский дал 20 мая 2021 года в ангаре завода "Антонов". Она продолжалась три часа и была посвящена второй годовщине на посту президента. Тогда он рассказал о грандиозных планах строительства страны-мечты, решительном настрое на борьбу с коррупцией, бедностью и о готовности встретиться с Путиным, чтобы завершить войну на Донбассе.

"Самый главный приоритет - мы строим страну без войны. Мир должен быть крепкий, навсегда. И это зависит от мощи нашей армии. Она должна быть крепкой", - отметил он.

Говоря о предвыборных обещаниях, Зеленский повторил намерение положить конец эпохе коррупции и олигархов. Однако в вопросе бедности подчеркнул, что не все зависит от него.

"Я давлю на правительство, чтобы они поднимали минималку. Им непросто с наполнением бюджета. Экономика развивается медленно из-за COVID. Эпоха бедности завершится только тогда, когда все будут платить налоги, когда государство будет диджитализовано. Все это будет", - добавил президент.

В то время уже готовился закон о деолиграхизации. По словам Зеленского, смысл в том, чтобы устранить влияние олигархической системы на медиа, политику и чиновников. Главное содержание и философия - не убить бизнес. Ему снова задавали вопрос о расследовании дела Шеремета и он обещал, что поднимет тему отставки Арсена Авакова, если выяснится, что подозреваемых осудили незаконно.

На вопрос РБК-Украина "Можем ли мы при президенте Зеленском увидеть при власти таких людей, как Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко?", он ответил "нет".

"Таких людей с таким опытом вы не увидите", - сказал президент.

В контексте ситуации на Донбассе Зеленский говорил о всеукраинском референдуме. Он также обещал, что инициирует голосование "через некоторое время". Но обращал внимание на то, что референдум может быть проведен, если не сработает главный план по прекращению войны и возвращению людей и территорий.

Что касается "плана Б", то Зеленский не раскрыл его подробности. Но уже тогда выражал обеспокоенность стягиванием российских войск к украинским границам. Он полагал, что напряженность может сохраниться до сентября и помимо прямых переговоров с Путиным видел возможность привлечь США, чтобы не допустить эскалацию.

Общение с журналистами он завершил на вопросе о втором сроке. По его словам, такая возможность должна зависеть от ожиданий украинского общества и его семьи.

"Я хочу быть лучше, чем предыдущие пять президентов. И я уверен, что после меня президент будет лучше", - добавил он.

Украина готова к эскалации. Что еще говорил Зеленский накануне большой войны

На экваторе каденции Зеленский провел пресс-марафон 26 ноября 2021 года в коворкинге Creative State Arsenal. Мероприятие под названием "30 вопросов президенту" длилось порядка пяти часов. Та встреча с журналистами проходила на фоне первых сигналов от западных партнеров о подготовке России к вторжению.

"Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к эскалации. Мы ежедневно получаем данные от нашей разведки и от разведок стран-партнеров. Есть техническая помощь, финансовая помощь. Но мы должны рассчитывать на себя", - сказал он.

По его словам, западные партнеры требовали, чтобы Украина поддерживала контакты с Россией. Он также рассказал, что, по данным разведки, на 1-2 декабря планировался государственный переворот, но отказался раскрыть детали.

По мнению Зеленского, ситуация на границах была не такая напряженная, как весной. Хотя подчеркивал наличие военных рисков и опасной риторики из Кремля. В отношении мирного урегулирования остановились все процессы, в том числе минский и нормандский форматы. Также президент жаловался на фактическое отсутствие границы с Беларусью.

"Мы должны рассчитывать на себя. У нас должна быть очень сильная армия, мы должны быть готовы к защите", - добавил он.

Среди главных ошибок на президентском посту он называл некоторые кадровые решения. Причем как в случае с опытными людьми, так и не очень. "Я не думал, что это такое искушение, я не понимал. Я не знал, что в Верховной раде такой соблазн, что так можно любить кресло", - говорил Зеленский.

Пресс-марафон завершился надеждами на обмен пленными. Украинская сторона передала списки и рассчитывала на помощь американского президента Джо Байдена.

Гаага для Путина. О чем Зеленский говорил в метро

Спустя два месяца полномасштабного вторжения РФ Зеленский дал пресс-конференцию в киевском метрополитене. Встреча с журналистами прошла на станции "Майдан Независимости".

На ней президент говорил о том, что Путин не считает Украину независимым государством, не уважает культуру и ценности. А также подчеркнул, что украинские войска воюют за независимость и свободу. По его словам, переговоры могут быть только прямые, любые форматы через посредников не дадут желаемого результата.

"Я не боюсь встречи с президентом РФ, бояться я не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится... люди голыми руками останавливали российскую технику. Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости", - подчеркнул он.

Также Зеленский выразил уверенность, что Путин предстанет перед трибуналом в Гааге, но судебный процесс может быть длительным. Глава государства не исключил угрозу российского ядерного удара.

"Я считаю, что в современном мире использовать ядерное оружие можно только когда ты потерял связь с реальностью. Если руководство РФ не потеряет связь с реальностью и адекватностью, оно не будет использовать ядерное оружие. Может ли это быть? Может. Верю я в это? Честно говоря, верить в такое не хочется", - добавил он.

Действия россиян в Украине президент назвал нацизмом. По его мнению, во временем в учебниках истории также появится термин "рашизм". Много вопросов было посвящено Мариуполю, который героически оборонялся в полном окружении. Тогда Зеленский признал невозможность разблокировать город военными средствами.

Кроме того, на тот момент президент не исключал попытки России пробить коридор Приднестровье и захватить весь украинский юг, в том числе Одессу. Переломить ситуацию могли только поставки вооружений от западных партнеров.

На победу "надо пахать". Пресс-конференция по итогам первого года вторжения РФ

Следующая большая пресс-конференция прошла 24 февраля 2023 года в годовщину полномасштабного российского вторжения. На мероприятие пригласили журналистов украинских и зарубежных СМИ.

В частности, Зеленский ответил на вопрос, что необходимо сделать перед тем, как садиться с Россией за стол переговоров.

"Мы должны быть сильными, чтобы быть сильными в переговорах, Украина должна быть сильной на поле боя. Тогда мы сможем прийти у справедливому миру. Это самое главное. Давайте дойдем до этого, давайте деоккупируем по максимуму, что мы можем. Это для нас важно, мы будем сильнее", - заявил президент.

Он также подчеркивал, что Украина победит в войне с тем президентом, который у нее сейчас. По его словам, после деоккупации Херсона украинские войска начали подготовку к освобождению Крыма в военном плане, технически и морально. И отметил, что если США перестанут поддерживать Украину, то потеряют НАТО и лидерские позиции в мире.

Зеленский предупредил, что Россия может не остановить на Украине и зайти со своей агрессией дальше. Например, напасть на Молдову.

"Президенту Путину нужно показывать победы. Успеха на поле боя в Украине не будет, массового реванша не выйдет, по крайней мере мы будем бороться. И все понимают, что успех может быть там, где есть слабое место и желательно, чтобы это были те страны, которые были под влиянием Москвы еще в советское время, конфликты и сепаратные институции. И тут пример Молдовы", - заявил он.

По его словам, еще до вторжения он просил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана посадить Путина на стол переговоров. Но тогда он не смог этого сделать, а сейчас к переговорам не готова Украина. Тем более с Путиным, с которым не о чем говорить.

Отдельный блок был посвящен Китаю. Зеленский заявил о планах встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином. По его словам, Пекин уважает принцип территориальной целостности, поэтому должен сделать все, чтобы Путин ушел с украинской территории. Комментируя так называемый "мирный план" из 12 предложений, он высказал мнение о том, что Китай начал говорить об Украине и это очень неплохо. И в то же время предостерег от поставок оружия России, поскольку это приведет к Третьей мировой войне.

Рассуждая о поддержке союзников, Зеленский подчеркнул, что "никто не любит лузеров".

"Как бы это ни звучало, но это правда, все хотят быть победителями. Вот и все. И надо всем пахать внутри страны и снаружи, это единственный шанс победить", - добавил он.

В феврале Зеленский еще говорил, что у Украины есть все для победы в 2023 году. Вместе с тем завершение войны он видел в дипломатической фиксации. В том числе через реализацию всех пунктов "формулы мира", причем к этому необходимо привлечь не только Запад, но и Китай, Индию и страны Африканского континента.