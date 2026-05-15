Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Мобилизацию в Киеве усилили: количество групп оповещения увеличили на 40%

14:32 15.05.2026 Пт
2 мин
Где в столице осуществляются мероприятия оповещения?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: мобилизация в Киеве (кадр видео)

За последние 3-4 месяца количество групп оповещения в Киеве увеличено на 40%, как и штатное количество людей в них. Это происходит потому, что есть требование усиления мобилизационных мероприятий.

Об этом заявил и.о. заместителя начальника Киевского городского ТЦК Валерий Кравченко на заседании депутатской ВСК, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию нардепа Алексея Гончаренко.

"Официальный приказ на формирование и порядок работы групп оповещения выдается каждый день, и они работают в штатном режиме", - отметил он.

По его словам, в прошлом году были расформированы роты охраны в ТЦК, и на базе этого был создан взвод охраны и взвод оповещения. Сейчас количество взвода оповещения увеличено.

Кравченко также пояснил, что работники ТЦК действуют в соответствии с постановлением 560, которым предусмотрено, что оповещение происходит во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте, по месту жительства, по месту работы.

Он добавил, что в Киеве на постоянной основе проходят розыскные мероприятия совместно с 13-м армейским корпусом.

Напомним, в парламенте готовят изменения в подходы мобилизации. Нардеп Федор Вениславский сообщил, что новые правила будут предусматривать более активное привлечение военных по контракту, а также поэтапное обновление действующих процедур. По его словам, представить эти изменения могут уже в течение ближайших месяцев.

Отметим, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, оценивая текущую ситуацию, сообщил, что эффективность мобилизации можно оценить на уровне 6-7 баллов из 10.

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди отметил необходимость изменения подходов к мобилизации. Он также заявил, что силовые методы со стороны ТЦК недопустимы.

В то же время руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сказал, что мобилизацию в Украине полностью прекратить нельзя. Он отметил, что можно попытаться сделать ее более человечной.

