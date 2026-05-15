Мобилизацию в Киеве усилили: количество групп оповещения увеличили на 40%

"Официальный приказ на формирование и порядок работы групп оповещения выдается каждый день, и они работают в штатном режиме", - отметил он.

По его словам, в прошлом году были расформированы роты охраны в ТЦК, и на базе этого был создан взвод охраны и взвод оповещения. Сейчас количество взвода оповещения увеличено.

Кравченко также пояснил, что работники ТЦК действуют в соответствии с постановлением 560, которым предусмотрено, что оповещение происходит во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте, по месту жительства, по месту работы.

Он добавил, что в Киеве на постоянной основе проходят розыскные мероприятия совместно с 13-м армейским корпусом.

Напомним, в парламенте готовят изменения в подходы мобилизации. Нардеп Федор Вениславский сообщил, что новые правила будут предусматривать более активное привлечение военных по контракту, а также поэтапное обновление действующих процедур. По его словам, представить эти изменения могут уже в течение ближайших месяцев.

Отметим, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, оценивая текущую ситуацию, сообщил, что эффективность мобилизации можно оценить на уровне 6-7 баллов из 10.