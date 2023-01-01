Мобилизация в Украине: главные условия призыва

Всеобщая мобилизация в Украине объявлена с начала полномасштабного вторжения РФ. Она продолжится и в 2023 году, но, вероятно, без массового вручения повесток. В военном командовании отмечают, что призыв будет плановым, исходя из потребностей Сил обороны.

Что нужно знать о мобилизации в новом году – в материале РБК-Украина ниже.

Сроки мобилизации

24 февраля 2022 президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию в Украине на фоне полномасштабной агрессии РФ против нашей страны.

Срок мобилизации составляет 90 дней. Его продлевали уже несколько раз. Согласно последнему постановлению ВР, мобилизация будет проходить как минимум до 19 февраля 2023.

Кого мобилизуют в первую очередь

По законодательству, мобилизации подлежат граждане Украины от 18 до 60 лет, пригодные к воинской службе или находящиеся в запасе.

При этом в командовании Сухопутных войск ВСУ уточнили, что на данный момент в первую очередь призывают граждан с военным опытом.

Однако мобилизовать могут и лиц, которые ранее не проходили службу. Данную категорию призывников обязательно направляют на обучение сроком 30 дней и более.

"Призываем в первую очередь тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы, а лучше опыт участия в АТО или ООС. Также призыв идет и граждан, не проходивших военную службу. Они в обязательном порядке направляются на обучение, минимальный срок - 1 месяц, а далее в зависимости от сложности специальности, этот срок может быть гораздо большим", - отмечает начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Наибольшая потребность у Сил обороны в специалистах общевойсковых специальностей (стрелках, танкистах), но также нужны связисты, шифровальщики.

Будет ли новая большая волна мобилизации

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ. Наибольшее количество людей было призвано в начале войны для доукомплектации Сил обороны. Постепенно темпы мобилизации начали снижаться.

По заявлению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в настоящий момент украинское войско укомплектовано и оно требует больше вооружения, а не людских ресурсов.

"У нас достаточно людей, и я четко вижу, что у меня есть. Мне не нужны еще сотни тысяч. Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, нам нужны БМП. И нам нужны боеприпасы", - подчеркнул генерал.

В декабре в военном командовании отчитались, что призыв в Украине проходит планово. В дальнейшем он продолжится, но активизации не будет.

Даже на фоне информации о вероятной попытке эскалации со стороны РФ новой волны мобилизации после новогодних праздников ждать не стоит, поскольку все факторы уже просчитаны Генштабом.

"Говорить, что после Нового года будет очередная волна нельзя. Все факторы, которые на это влияют, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено. Сейчас мы работаем соответственно плану и никаких волн не предвидится", - заявил представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Он также отметил, что мобилизация - очень сложная система и просто по результатам сегодняшнего дня Украина не может призвать больше людей завтра. После Нового года возможны корректировки в планах, но заранее уже все просчитано.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в случае необходимости нового призыва о нем предупредят публично. По ее словам, продолжение мобилизации в Украине будет зависеть от хода боевых действий, поэтому любые прогнозы по этому вопросу некорректны.

Кто не подлежит призыву

Некоторые категории граждан не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в следующих случаях:

наличие брони от предприятия/организации;

наличие заключения медкомиссии о негодности по состоянию здоровья;

граждане, которые занимаются постоянным уходом за лицами, которые нуждаются в заботе;

студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые трудоустроены по основному месту работы не менее 0,75 ставки;

народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Призыву не подлежат мужчины и женщины, которые являются родителями:

трех и более детей до 18 лет;

матери или отцы-одиночки, которые воспитывают детей до 18 лет;

опекуны, усыновители, приемные родители несовершеннолетних детей.

Родители, на воспитании которых дети с инвалидностью: