Никаких "волн". Усилится ли мобилизация в Украине после Нового года

В Украине снизились показатели количества людей, призываемых по мобилизации, однако никакого усиления призыва после Нового года не планируется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача на брифинге .

Он отметил, что мобилизация была объявлена указом президента еще 24 февраля. При этом даже с самого начала войны не было никаких волн мобилизации.

"Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано, затем темпы постоянно снижались, сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале", - сказал Горбач.

Горбач отметил, что количество людей, которых призывают по мобилизации, зависят от обстановки, складывающейся на фронте.

По его словам, все показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, мобилизация осуществляются планово.

"Говорить, что после Нового года будет очередная волна нельзя. Все факторы, которые на это влияют, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и по заявкам призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено. Сейчас мы работаем соответственно по плану и никаких волн не предвидится", - добавил он.

Горбач подчеркнул, что мобилизация в Украине идет постоянно и планово.

"Мы как к Новому году призываем, так будем призывать и после Нового года. Возможно, будут какие-то корректировки в планах, но заранее все просчитано", - сказал он.

Горбач добавил, что мобилизация - это очень сложная система и просто так по результатам сегодняшнего дня Украина не может призвать больше людей завтра.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что потребности в новой волне мобилизации в Украине нет. В настоящее время украинское войско требует большего вооружения.

Ранее в Минобороны объясняли, что продолжение мобилизации в Украине зависит от течения боевых действий.

В Генштабе сообщалось, что мобилизация в Украине проводится по плану, постепенно доукомплектуя войска и внезапности в этом процессе, как в России, не будет.

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