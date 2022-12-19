ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Никаких "волн". Усилится ли мобилизация в Украине после Нового года

Новина українською →
Понедельник 19 декабря 2022 12:34
Никаких "волн". Усилится ли мобилизация в Украине после Нового года Фото: в ВСУ рассказали, усилится ли мобилизация в Украине после Нового года (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине снизились показатели количества людей, призываемых по мобилизации, однако никакого усиления призыва после Нового года не планируется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача на брифинге.

Он отметил, что мобилизация была объявлена указом президента еще 24 февраля. При этом даже с самого начала войны не было никаких волн мобилизации.

"Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано, затем темпы постоянно снижались, сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале", - сказал Горбач.

Горбач отметил, что количество людей, которых призывают по мобилизации, зависят от обстановки, складывающейся на фронте.

По его словам, все показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, мобилизация осуществляются планово.

"Говорить, что после Нового года будет очередная волна нельзя. Все факторы, которые на это влияют, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и по заявкам призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено. Сейчас мы работаем соответственно по плану и никаких волн не предвидится", - добавил он.

Горбач подчеркнул, что мобилизация в Украине идет постоянно и планово.

"Мы как к Новому году призываем, так будем призывать и после Нового года. Возможно, будут какие-то корректировки в планах, но заранее все просчитано", - сказал он.

Горбач добавил, что мобилизация - это очень сложная система и просто так по результатам сегодняшнего дня Украина не может призвать больше людей завтра.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что потребности в новой волне мобилизации в Украине нет. В настоящее время украинское войско требует большего вооружения.

Ранее в Минобороны объясняли, что продолжение мобилизации в Украине зависит от течения боевых действий.

В Генштабе сообщалось, что мобилизация в Украине проводится по плану, постепенно доукомплектуя войска и внезапности в этом процессе, как в России, не будет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины мобилизация в Украине
NEWS
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах