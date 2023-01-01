Мобілізація в Україні: головні умови призову

Загальну мобілізацію в Україні оголошено з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона триватиме й у 2023 році, але, ймовірно, без масового вручення повісток. У військовому командуванні наголошують, що призов буде плановим, виходячи із потреб Сил оборони.

Що потрібно знати про мобілізацію в новому році – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Терміни мобілізації

24 лютого 2022 президент Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію в Україні на тлі повномасштабної агресії РФ проти нашої країни.

Термін мобілізації складає 90 днів. Його продовжували вже кілька разів. Згідно з останньою постановою ВР, мобілізація проходитиме як мінімум до 19 лютого 2023 року.

Кого мобілізують в першу чергу

За законодавством, мобілізації підлягають громадяни України віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби або перебувають у запасі.

При цьому у командуванні Сухопутних військ ЗСУ уточнили, що на даний момент насамперед призивають громадян із військовим досвідом.

Однак мобілізувати можуть і осіб, які раніше не проходили службу. Цю категорію призовників обов'язково направляють на навчання терміном 30 днів і більше.

"Призиваємо насамперед тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а краще досвід участі в АТО чи ООС. Також йде призов і громадян, які не проходили військову службу. Вони обов'язково прямують на навчання, мінімальний термін - 1 місяць, а далі, залежно від складності спеціальності, цей термін може бути набагато більшим", - зазначає начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Найбільша потреба у Сил оборони у фахівцях загальновійськових спеціальностей (стрільцях, танкістах), але також потрібні зв'язківці, шифрувальники.

Чи буде нова велика хвиля мобілізації

Обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ. Найбільше людей було призвано на початку війни для доукомплектації Сил оборони. Поступово темпи мобілізації почали знижуватись.

За заявою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зараз українське військо укомплектоване і вимагає більше озброєння, а не людських ресурсів.

"У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що в мене є. Мені не потрібні ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси", - наголосив генерал.

У грудні у військовому командуванні відзвітували, що призов в Україні відбувається планово. Надалі він продовжиться, але активізації не буде.

Навіть на тлі інформації про ймовірну спробу ескалації з боку РФ нової хвилі мобілізації після новорічних свят чекати не варто, оскільки всі чинники вже прораховані Генштабом.

"Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля не можна. Усі фактори, які на це впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і призвано від 200 до 300 тисяч громадян, все давно враховано. Зараз ми працюємо відповідно до плану і жодних хвиль не передбачається", - заявив представник Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Він також зазначив, що мобілізація - дуже складна система і просто за результатами на сьогодні Україна не може призвати більше людей завтра. Після Нового року можливі коригування у планах, але заздалегідь уже все прораховано.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у разі потреби нового призову про нього попередять публічно. За її словами, продовження мобілізації в Україні залежатиме від перебігу бойових дій, тому будь-які прогнози щодо цього питання некоректні.

Хто не підлягає призову

Деякі категорії громадян не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації у таких випадках:

наявність броні від підприємства/організації;

наявність висновку медкомісії про непридатність за станом здоров'я;

громадяни, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують турботи;

студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки;

народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Призову не підлягають чоловіки та жінки, які є батьками:

трьох та більше дітей віком до 18 років;

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей віком до 18 років;

опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки неповнолітніх дітей.

Батьки, на вихованні яких діти з інвалідністю: