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Залужный о мобилизации: мне не нужны еще сотни тысяч человек, мне нужны танки

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Киев, Четверг 15 декабря 2022 15:04
Залужный о мобилизации: мне не нужны еще сотни тысяч человек, мне нужны танки Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Потребности в новой волне мобилизации в Украине для сбора еще сотен тысяч людей нет. В настоящее время украинское войско укомплектовано и требует большего вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist.

Так, на вопрос журналиста, нужна ли Украине новая волна мобилизации, Залужный ответил, что ее проводят "в том виде, в каком она есть".

"У нас достаточно людей, и я четко вижу, что у меня есть. У меня достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч. Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, нам нужны БМП. И нам нужны боеприпасы..." - подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, ранее в Минобороны объясняли, что продолжение мобилизации в Украине зависит от течения боевых действий. Поэтому какие-либо прогнозы по этому вопросу некорректны.

Между тем в Генштабе сегодня заявили, что мобилизация в Украине проводится по плану, постепенно доукомплектовуя войска и внезапности в этом процессе, как в России, не будет.

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Валерий Залужный мобилизация в Украине
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