ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все зависит от хода войны. Маляр разъяснила заявление о мобилизации

Новина українською →
Киев, Среда 14 декабря 2022 15:52
Все зависит от хода войны. Маляр разъяснила заявление о мобилизации Фото: Анна Маляр, замминистра обороны Украины (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Иван Носальский

Продолжение мобилизации в Украине зависит от хода боевых действий. Поэтому любые прогнозы по этому вопросу некорректны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

"Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации - это неправда, которую слепо распространяют даже не проверяя первоисточник, то есть что же я на самом деле сказала вчера в эфире 1+1. Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны", - подчеркнула Маляр.

Она напомнила, что мобилизация оглашается указом президента, она действует в Украине с 24 февраля. При этом ее продлевали уже несколько раз.

Маляр отметила, что мобилизационные нужды, которые определяют военные, зависят от нескольких факторов. При этом сам вопрос мобилизации урегулирован законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Конституцией.

"В соответствии с этими нормами президент Украины осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства, а также определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации", - добавила чиновница.

Напомним, ранее Маляр заявляла, что есть потребность в восстановлении военных, поэтому о новой волне призыва публично планируют говорить с начала нового года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Призыв в армию Война России против Украины мобилизация в Украине
NEWS
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян