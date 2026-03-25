Мобилизация, сроки службы, отдельные подходы для пехоты: для украинцев готовят изменения

В армии прорабатывают механизм демобилизации - командование обещает учесть все категории бойцов. Параллельно Минобороны готовит отдельные условия для штурмовиков и пехотинцев по срокам службы и выплатам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили командующий Сухопутных войск Геннадий Шаповалов в телеэфире и министр обороны Украины Михаил Федоров в соцсетях.
Четкого алгоритма выхода со службы пока нет - его только формируют. Командование обещает сделать процесс справедливым и постепенным.
"Да, мы не сможем всех уволить одновременно, но механизм, как это делать, какие категории будут подпадать, - это прорабатывается. Все понимают, что без этого будет очень тяжело дальше", - сказал Шаповалов.
Армию нельзя просто распустить - каждое подразделение нуждается в замене.
"Как это делать, как это будет работать, какие категории уйдут первыми, а какие останутся и им будет предоставлена возможность уволиться во вторую очередь - вот этот весь механизм уже вырабатывается", - пояснил Шаповалов.
У контрактников сроки уже прописаны в документах. Для мобилизованных - другая ситуация: их сроки рассматривают отдельно, с учетом боевой обстановки.
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел закрытую встречу с бойцами из Донецкого, Сумского, Запорожского, Харьковского и Херсонского направлений. На встрече обсуждали конкретные проблемы:
По словам Федорова, команда министерства уже проработала пакет конкретных изменений. В частности, изменения в процессе мобилизации и системе срочной военной службы и отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев - относительно сроков службы и денежного обеспечения.
Федоров отметил, что решение проверяли вместе с самими бойцами.
Напомним, некоторые военнообязанные открывают приложение и не видят там своей отсрочки - хотя основания для нее никуда не делись.
Адвокат объяснила, почему это случается и есть ли в такой ситуации риск мобилизации.
Тем временем "Резерв+" охватил все больше категорий, но часть военнообязанных до сих пор должна идти в ЦПАУ или ТЦК лично. В некоторых ситуациях онлайн не сработает.