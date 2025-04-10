Не только Насиров. В САП назвали, сколько коррупционеров "добровольно мобилизовались" в ВСУ

"Мобилизация обвиняемых по делам САП и НАБУ стала одним из актуальных и популярных методов избежания уголовной ответственности", - сказано в сообщении САП.

В прокуратуре отметили, что уже 48 подозреваемых после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ряды ВСУ.

По этой причине рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности подозреваемых истекают. Таким образом они могут избежать наказания.