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Не только Насиров. В САП назвали, сколько коррупционеров "добровольно мобилизовались" в ВСУ

Иллюстративное фото: подозреваемые в коррупции добровольно идут служить в ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине становится популярным новый способ избежать уголовной ответственности за коррупцию. Подозреваемые добровольно вступают в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

"Мобилизация обвиняемых по делам САП и НАБУ стала одним из актуальных и популярных методов избежания уголовной ответственности", - сказано в сообщении САП. 

В прокуратуре отметили, что уже 48 подозреваемых после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ряды ВСУ. 

По этой причине рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности подозреваемых истекают. Таким образом они могут избежать наказания. 

Экс-глава ГФС на явился на суд

Напомним, вчера, 9 апреля, бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который мог получить взятку в размере 722 млн гривен, не явился на суд.

Сторона защиты заявила о том, что Насиров не может участвовать в судебных заседаниях, поскольку он пошел добровольно служить в ВСУ.

Адвокаты просили судью остановить производство по этой причине.

Но такой метод избежания ответственности результатов пока не дал. Уже сегодня, 10 апреля, ВАКС продлил Насирову меру пресечения до 10 июня.

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