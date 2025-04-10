Не тільки Насіров. У САП назвали, скільки корупціонерів "добровільно мобілізувалися" до ЗСУ

"Мобілізація обвинувачених у справах САП і НАБУ стала одним з актуальних і популярних методів уникнення кримінальної відповідальності", - ідеться в повідомленні САП.

У прокуратурі зазначили, що вже 48 підозрюваних після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувалися до лав ЗСУ.

З цієї причини розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності підозрюваних спливають. Таким чином вони можуть уникнути покарання.