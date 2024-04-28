Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае

При подготовке использовались: публикация Telegram-канала Минобороны Украины, информация Украинского центра оценивания качества образования, постановление Кабмина №1105 от 20 октября 2023, текст закона №9278.

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Мобилизация по-новому. Главные правила для военнообязанных

В Украине с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Он существенно изменит правила учета и призыва военнообязанных во время военного положения. Среди главных новшеств:

обязанность всегда иметь при себе военно-учетный документ;

необходимо в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в ТЦК или через электронный кабинет (его регистрация не является обязательной);

ограничение права пользования транспортным средством для уклонистов;

мужчины от 18 до 60 лет за границей смогут получать консульские услуги только после обновления данных в ТЦК (это можно будет сделать дистанционно);

получить отсрочку от мобилизации по уходу за лицом с инвалидностью смогут только родственники первой степени родства;

студентам будут предоставлять отсрочку только в случае получения уровня образования высшего чем имеющийся;

мобилизованным будет компенсировано 50% первого взноса по ипотеке. А также выплатят по 100 тысяч гривен после первого и второго годов службы.

отменяется срочная служба и вводится военная подготовка в учебных заведениях и базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев.

Закон не предусматривает демобилизацию, но расширяет условия увольнения с военной службы, в частности из-за приобретения инвалидности, освобождения из плена. С полным перечнем изменений в правилах мобилизации можно ознакомиться в отдельном материале РБК-Украина.

Кроме вышеупомянутого закона, с 4 мая вступит в силу другой документ об отмене статуса ограниченной пригодности.

Украинцев с таким статусом обяжут пройти повторную комиссию, после чего их признают либо пригодными (будут подкатегории по состоянию здоровья), либо не пригодными к службе. Сделать это нужно в течение 9 месяцев.

Стартует основная сессия НМТ

В этом году национальный мультипредметный тест (НМТ) для выпускников будет проведен с 14 мая по 19 июля. Основанная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 11 по 19 июля 2024.

Сдавать все предметы будут в течение одного дня. О точной дате проведения тестирования каждому участнику сообщат до 8 мая в личном кабинете, который он создал при регистрации.

В списке обязательных три предмета: украинский язык, история Украины, математика. Четвертый предмет – по выбору. Это может быть украинская литература, английский, французский, испанский, немецкий языки, биология, география, химия или физика.

Первые 120 минут НМТ выделят на два предмета. После этого для поступающих сделают 20-минутный перерыв и они продолжат работу в течение новых 120 минут над еще двумя предметами.

Если регистрация на основную сессию уже завершилась, на дополнительную можно податься с 10 по 15 мая.

Результаты НМТ объявят до 2 июля (основная сессия) или до 26 июля (дополнительная).

Украинские выпускники заграницей смогут сдать тестирование в специальных центрах, созданных в 57 городах 32 стран.

Что изменится в ПДД для водителей

В прошлом году Кабмин принял изменения в правила дорожного движения, касающиеся сезонного включения ближнего света фар или ходовых огней при езде за пределами населенных пунктов.

Ранее с 1 мая водители могли больше не включать свет, поскольку правило действовало только в период короткого светового дня (с 1 октября по 30 апреля). Но правительство упразднило временные промежутки.

Теперь за пределами населенных пунктов авто должно двигаться с включенными ходовыми огнями в любое время суток и года. При отсутствии ходовых огней в конструкции транспортного средства, авто должно двигаться с включенным ближним светом фар.

В Патрульной полиции объяснили, что подобная практика хорошо себя зарекомендовала в странах ЕС. Благодаря использованию дневных ходовых огней количество ДТП в светлое время суток снизилось на 10-15%.

Какие праздники и выходные будут в мае

Последний месяц весны будет "богатым" на праздники для украинцев, однако из-за военного положения дополнительные выходные отменены.

Традиционно 1 мая – государственный праздник День труда, но в этом году он будет обычным рабочим днем.

Праздник Пасхи для православных и греко-католиков выпадает на воскресенье, 5 мая. Следующий понедельник, 6 мая, будет рабочим днем, хотя в мирное время это должен был быть выходной.

К тому же, в Киеве власти уже сообщили, что комендантский час на Пасху не будут отменять или сокращать, массовых мероприятий не будет, а в Харькове кладбища будут закрыты для посещения.

С этого года память о Второй мировой войне на государственном уровне будут чествовать не 9 мая, а днем ранее, как и в странах западного мира.

Таким образом, украинцы отметят 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Верховная рада в 2023 году установила соответствующий государственный праздник и выходной день по его случаю (но в мирное время). Ранее 8 мая в Украине был Днем памяти и примирения.

В то же время 9 мая будем праздновать День Европы вместе со странами ЕС. Выходной в этот день в Кодексе законов о труде не предусмотрен.

Среди других праздников мая – День матери (12 мая), День вышиванки (16 мая), День Киева (26 мая).