Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні

При підготовці використовувалися: публікація Telegram-каналу Міноборони України, інформація Українського центру оцінювання якості освіти, постанова Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023, текст закону №9278.

Зміст:

Мобілізація по-новому. Головні правила для військовозобов'язаних

В Україні з 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Він суттєво змінить правила обліку та призову військовозобов'язаних під час воєнного стану. Серед головних нововведень:

обов'язок завжди мати при собі військово-обліковий документ;

необхідно протягом 60 днів з набуття чинності закону оновити свої дані в ТЦК чи через електронний кабінет (його реєстрація не є обов'язковою);

обмеження права користування транспортним засобом для ухилянтів;

чоловіки від 18 до 60 років за кордоном зможуть отримувати консульські послуги лише після оновлення даних в ТЦК (це можна буде зробити дистанційно);

отримати відстрочку від мобілізації для догляду за особою з інвалідністю зможуть лише родичі першого ступеню спорідненості;

студентам надаватимуть відстрочку лише у разі отримання вищого рівня освіти за наявний;

мобілізованим буде компенсовано 50% першого внеску за іпотекою. А також виплатять по 100 тисяч гривень після першого та другого року служби.

скасовується строкова служба та запроваджується військовий вишкіл у навчальних закладах та базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців.

Закон не передбачає демобілізацію, але розширює умови звільнення з військової служби, зокрема через набуття інвалідності, звільнення з полону. З повним переліком змін у правилах мобілізації можна ознайомитися в окремому матеріалі РБК-Україна.

Окрім вищезгаданого закону, з 4 травня набуде чинності інший документ стосовно скасування статусу обмеженої придатності.

Українців з таким статусом зобов'яжуть пройти повторну комісію, після чого їх визнають або придатними (будуть підкатегорії за станом здоров'я), або не придатними до служби. Зробити це потрібно протягом 9 місяців.

Стартує основна сесія НМТ

Цьогоріч національний мультипредметний тест (НМТ) для випускників проведуть з 14 травня до 19 липня. Основана сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 11 до 19 липня 2024.

Складати всі предмети будуть протягом одного дня. Про точну дату проведення тестування кожному учаснику повідомлять до 8 травня в особистому кабінеті, який він створив при реєстрації.

У списку обов'язкових три предмети: українська мова, історія України, математика. Четвертий предмет – на вибір. Це може бути українська література, англійська мова, французька мова, іспанська мова, німецька мова, біологія, географія, хімія чи фізика.

Перші 120 хвилин НМТ виділять на два предмети. Після цього для вступників зроблять 20-хвилинну перерву й вони продовжать роботу протягом нових 120 хвилин над іще двома предметами.

Якщо реєстрація на основну сесію вже завершилася, на додаткову можна податися з 10 до 15 травня.

Результати НМТ оголосять до 2 липня (основна сесія) або до 26 липня (додаткова).

Українські випускники закордоном зможуть скласти тестування у спеціальних центрах, які було створено у 57 містах 32 країн.

Що зміниться у ПДР для водіїв

Минулого року Кабмін ухвалив зміни до правил дорожнього руху, що стосуються сезонного ввімкнення ближнього світла фар або ходових вогнів при їзді за межами населених пунктів.

Раніше з 1 травня водії могли більше не вмикати світло, оскільки правило діяло лише в період короткого світлового дня (з 1 жовтня по 30 квітня). Але уряд скасував часові проміжки.

Відтепер за межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору доби та року. В разі відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу, авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар.

У Патрульній поліції пояснили, що така практика добре себе зарекомендувала в країнах ЄС. Завдяки використанню денних ходових вогнів, кількість ДТП у світлий час доби знизилася на 10-15%.

Які свята та вихідні будуть у травні

Останній місяць весни буде "багатим" на свята для українців, проте через воєнний стан додаткові вихідні скасовано.

Традиційно 1 травня – державне свято День праці, але цьогоріч воно буде звичним робочим днем.

Свято Великодня для православних та греко-католиків припадає на неділю, 5 травня. Наступний понеділок, 6 травня, буде робочим днем, хоча у мирний час це мав би бути вихідний.

До того ж у Києві влада вже повідомила, що комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть та не скорочуватимуть, масових заходів не буде, а у Харкові кладовища будуть закриті для відвідування.

Від цього року пам’ять про Другу світову війну на державному рівні вшановуватимуть не 9 травня, а днем раніше, як і в країнах західного світу.

Таким чином, українці відзначатимуть День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні щорічно 8 травня. Верховна рада у 2023 році ухвалила відповідне державне свято і вихідний день з його нагоди (але у мирний час). Раніше 8 травня в Україні був Днем пам'яті та примирення.

Натомість 9 травня відзначатимемо День Європи разом із країнами ЄС. Вихідний у цей день у Кодексі законів про працю не передбачений.

Серед інших свят травня – День матері (12 травня), День вишиванки (16 травня), День Києва (26 травня).