НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины

Отмена праздничных дней после начала войны несколько притормозила падение экономики Украины в 2022 году. В то же время сейчас этот фактор не является определяющим и важным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука агентству " Интерфакс-Украина ".

"Если посчитать механистически, то праздничные дни, которые мы не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней. Но нельзя сказать, что именно на такую сумму, на такой уровень увеличивается ВВП, потому что, во-первых, определенная часть бизнеса работает даже больше в праздничные дни, например сфера обслуживания", - сказал он.

Кроме того, работа в праздничные дни касается, прежде всего, государственного сектора. "Бизнес свободен определять график своей работы самостоятельно, и не все компании действительно придерживаются установленных государством правил", - пояснил замглавы НБУ.

Николайчук также отметил, что в 2023 году уже нет эффекта базы сравнения. "Это был тот фактор, который обусловил снижение негативного эффекта на ВВП 2022 года. Поэтому сейчас он не является каким-то определяющим и важным", - добавил он.

Отмена праздничных дней

Напомним, принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Законом отменены все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ).

По оценке НБУ, в 2023 году экономика Украины выросла более чем на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.