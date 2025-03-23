Кто имеет право вручать повестки: в ТЦК обнародовали список

Повестки в военкомат могут вручать не только ТЦК. Это также имеют право делать, например, представители государственных (военных) администраций, местных, поселковых советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черниговского ТЦК и СП.

Так, представители, уполномоченные вручать повестки, проводят оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

Во время вручения повестки проводится фото- и видеофиксация представителем территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейским.

Повестки имеют право вручать:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения сотрудниками работ;

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, которые вручают повестки только тем, кто находится у них на воинском учете, могут вручать повестки на всей территории Украины.

Уполномоченные лица имеют право вручить повестку как по месту жительства, так и в любом общественном месте или по месту работы. Вручать повестки могут как лично, так и средствами почтовой связи.

В случае отказа от получения повестки представителем, который уполномочен вручать повестки, составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа от получения повестки объявляется гражданину.

Кроме того, полицейский, который входит состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в ТЦК на основании статей 261 и 262 КУ об административных правонарушениях.