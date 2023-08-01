Мобилизация может оказаться под угрозой. В ТЦК объяснили "облавы" с повестками на улицах

Добровольно к военкоматам приходит около 20% военнообязанных. Если не вручать повестки на улицах, мобилизация в Украине может оказаться под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александра Тищенко в интервью Leopolis.news .

"Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от плановой задачи, которую мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставка для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - рассказал Тищенко.

Он напомнил, что приход в ТЦК не является автоматической отправкой в армию. Ведь это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию.

"Бывает, что вручают человеку повестку на улице, она приходит в ТЦК, а оказывается у нее трое детей или инвалидность. Спрашиваешь, чего же не пришли и не обновили данные, а в ответ: "Я боюсь". Инвалидность, как и семейные обстоятельства - это точно полное право на отсрочку", - объяснил руководитель военкомата.

Тищенко также прокомментировал мобилизацию штатных работников предприятий.

"Нужно понять, если наших военных не будет достаточно для обороны, то завтра на эти предприятия придут хозяевами буряты и "кадыровцы". Будет ли этим работникам тогда важна судьба их предприятий? Наш приоритет - это обеспечение обороноспособности государства и народа Украины", - отметил он.

Мобилизация в Украине

Недавно Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 суток. Они будут действовать до 15 ноября 2023 года. Мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а значит, подпадают под призыв в армию.

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизированных, не проходивших военную службу на первом этапе, направляют для проведения профессиональной подготовки к учебным центрам. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Как заявил глава Минобороны Алексей Резников, план мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен.

Добавим, как анонсировали в правительстве, после завершения войны Украина откажется от военного призыва и планирует перейти полностью на профессиональную армию.