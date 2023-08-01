Мобілізація може бути під загрозою. У ТЦК пояснили "облави" з повістками на вулицях

Добровільно до військкоматів приходить близько 20% військовозобов'язаних. Якщо не вручати повістки на вулицях, мобілізація в Україні може бути під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Тіщенка в інтерв'ю Leopolis.news .

"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою", - розповів Тіщенко.

Він нагадав, що прихід до ТЦК не є автоматичною відправкою до війська. Адже це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії.

"Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Питаєш, то чого ж не прийшли та не поновили дані, а у відповідь: "Я боюся". Інвалідність, як і сімейні обставини, - це точно повне право на відстрочку", - пояснив керівник військкомату.

Тіщенко також прокоментував мобілізацію штатних працівників підприємств.

"Потрібно зрозуміти, якщо наших військових не буде достатньо для оборони, то завтра на ці підприємства, прийдуть господарями буряти та "кадирівці". Чи буде цим працівникам тоді важлива доля їх підприємств? Наш пріоритет - це забезпечення обороноздатності держави та народу України", - зазначив він.

Мобілізація в Україні

Нещодавно Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року. Чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже припадають під призов до армії.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Як заявив глава Міноборони Олексій Резніков, план мобілізації, затверджений Генштабом ЗСУ, ще не завершено.

Додамо, як анонсували в уряді, після завершення війни Україна відмовиться від військового призову та планує перейти повністю на професійну армію.