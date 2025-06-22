Мобилизация не должна быть шоком для украинцев, ТЦК нужны изменения, - Сырский

Как отметил главком, за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км и составляет около 1200 км. Поэтому основным источником обеспечения пополнения войска является продолжение мобилизации.

Сырский подчеркнул, что в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации.

"В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определена задача президентом Украины - верховным главнокомандующим", - сказал он.

Главком добавил, что в ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Это нужно для того, чтобы военнослужащие с ранениями заменили тех, кто не воевал.

"ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускали этих позорных случаев, которые иногда случаются. Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть разоблачены. Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей", - заявил Сырский.