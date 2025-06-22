Мобилизация не должна быть шоком для украинцев, ТЦК нужны изменения, - Сырский

Мобилизация в Украине не должна быть шоком для людей. Для этого территориальные центры комплектования должны измениться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.
Как отметил главком, за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км и составляет около 1200 км. Поэтому основным источником обеспечения пополнения войска является продолжение мобилизации.
Сырский подчеркнул, что в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации.
"В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определена задача президентом Украины - верховным главнокомандующим", - сказал он.
Главком добавил, что в ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Это нужно для того, чтобы военнослужащие с ранениями заменили тех, кто не воевал.
"ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускали этих позорных случаев, которые иногда случаются. Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть разоблачены. Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей", - заявил Сырский.
Напомним, что президент Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине до 6 августа 2025 года. Общая мобилизация охватывает годных к службе военнообязанных мужчин (с определенными исключениями). Женщины, которые имеют военную специальность, могут быть также мобилизованы только по собственному желанию.
Также отметим, что ранее мобилизационный возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет. Но в Раде отмечают, что еще больше уменьшать мобилизационный возраст не собираются.
Во время действия военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако существуют исключения для определенных категорий граждан, которые имеют право на пересечение границы при наличии соответствующих документов. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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