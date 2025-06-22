Мобілізація не має бути шоком для українців, ТЦК потрібні зміни, - Сирський

Мобілізація в Україні не повинна бути шоком для людей. Для цього територіальні центри комплектування мають змінитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.
Як зазначив головком, за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км. Тому основним джерелом забезпечення поповнення війська є продовження мобілізації.
Сирський наголосив, що в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації.
"Водночас я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України - верховним головнокомандувачем", - сказав він.
Головком додав, що в ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Це потрібно для того, щоб військовослужбовці з пораненнями замінили тих, хто не воював.
"ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", - заявив Сирський.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні до 6 серпня 2025 року. Загальна мобілізація охоплює придатних до служби військовозобов'язаних чоловіків (з певними винятками). Жінки, які мають військову спеціальність, можуть бути також мобілізовані лише за власним бажанням.
Також зазначимо, що раніше мобілізаційний вік в Україні знизили з 27 до 25 років. Але в Раді наголошують, що ще більше зменшувати мобілізаційний вік не збираються.
Під час дії воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак існують винятки для певних категорій громадян, які мають право на перетин кордону за наявності відповідних документів. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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