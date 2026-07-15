Мобилизация или контракт. В ТЦК назвали главные отличия и преимущества

Главные особенности военной службы по контракту

Военная служба по контракту позволяет гражданам самостоятельно выбрать конкретное подразделение и должность, соответствующую их навыкам и интересам. Подписать контракт можно без предварительного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Сроки действия контрактов различаются в зависимости от условий:

стандартные контракты заключаются на срок от 1 до 5 лет (для пилотов военной авиации – до 10 лет);

действуют новые контракты с четкими сроками службы от 10 до 24 месяцев (пехотно-штурмовой, боевой и базовый);

для лиц, уволенных с военной службы во время действия военного положения, контракт может быть подписан на 6 месяцев;

с 2025 года действует "Контракт 18-24", позволяющий присоединиться к ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, не подлежащей призыву по мобилизации.

Также доступны дополнительные контракты для лиц старше 60 лет, иностранцев и лиц без гражданства.

Среди основных требований к кандидатам на контракт – пригодность по состоянию здоровья, достаточный уровень физподготовки (при необходимости), психологическая устойчивость и наличие, по меньшей мере, базового общего образования.

Условия службы по мобилизации

Граждане, призванные в Силы обороны Украины во время мобилизации, направляются на службу туда, где наибольшая потребность в укомплектовании воинских частей. Распределение в воинскую часть происходит после обязательного прохождения обучения.

Мобилизированные военнослужащие проходят службу до завершения действия военного положения и будут уволены в запас в соответствии с указом президента. Досрочное увольнение возможно по индивидуальным основаниям, в частности, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам.

Перейти на контрактную форму службы при соответствии требованиям можно на любом этапе службы по мобилизации. Для этого военнослужащий должен написать рапорт и пройти оформление, после чего он продолжает службу в той же части, но с контрактным пакетом гарантий.

Что общего между контрактниками и мобилизованными

Мобилизированные и контрактники ВСУ имеют равные права и обязанности при несении службы. В частности, они:

получают одинаковое денежное, вещное и продовольственное обеспечение;

проходят подготовку и участвуют в боевых действиях;

получают воинские звания и могут назначаться на командные должности;

имеют равное право на льготы для участников боевых действий.

Преимущества контрактной службы

Служба по контракту предусматривает ряд дополнительных финансовых и социальных преимуществ: