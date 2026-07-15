Мобилизация или контракт. В ТЦК назвали главные отличия и преимущества

В Украине действуют два основных способа вступить в ряды Вооруженных сил во время войны - мобилизация и служба по контракту. Оба варианта имеют свои особенности, требования и условия прохождения службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной ТЦК в Facebook.
Военная служба по контракту позволяет гражданам самостоятельно выбрать конкретное подразделение и должность, соответствующую их навыкам и интересам. Подписать контракт можно без предварительного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Сроки действия контрактов различаются в зависимости от условий:
Также доступны дополнительные контракты для лиц старше 60 лет, иностранцев и лиц без гражданства.
Среди основных требований к кандидатам на контракт – пригодность по состоянию здоровья, достаточный уровень физподготовки (при необходимости), психологическая устойчивость и наличие, по меньшей мере, базового общего образования.
Граждане, призванные в Силы обороны Украины во время мобилизации, направляются на службу туда, где наибольшая потребность в укомплектовании воинских частей. Распределение в воинскую часть происходит после обязательного прохождения обучения.
Мобилизированные военнослужащие проходят службу до завершения действия военного положения и будут уволены в запас в соответствии с указом президента. Досрочное увольнение возможно по индивидуальным основаниям, в частности, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам.
Перейти на контрактную форму службы при соответствии требованиям можно на любом этапе службы по мобилизации. Для этого военнослужащий должен написать рапорт и пройти оформление, после чего он продолжает службу в той же части, но с контрактным пакетом гарантий.
Мобилизированные и контрактники ВСУ имеют равные права и обязанности при несении службы. В частности, они:
Служба по контракту предусматривает ряд дополнительных финансовых и социальных преимуществ:
К слову, 14 июля Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней.