Мобілізація чи контракт. У ТЦК назвали головні відмінності та переваги

Головні особливості військової служби за контрактом

Військова служба за контрактом дозволяє громадянам самостійно обрати конкретний підрозділ та посаду, що відповідає їхнім навичкам та інтересам. Підписати контракт можна без попереднього відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Терміни дії контрактів різняться залежно від умов:

стандартні контракти укладаються на строк від 1 до 5 років (для пілотів військової авіації - до 10 років);

діють нові контракти з чіткими термінами служби від 10 до 24 місяців (піхотно-штурмовий, бойовий та базовий);

для осіб, звільнених з військової служби під час дії воєнного стану, контракт може бути підписаний на 6 місяців;

з 2025 року діє "Контракт 18-24", який дозволяє долучитися до ЗСУ молоді віком від 18 до 25 років, яка не підлягає призову за мобілізацією.

Також доступні додаткові контракти для осіб віком від 60 років, іноземців та осіб без громадянства.

Серед основних вимог до кандидатів на контракт - придатність за станом здоров'я, достатній рівень фізпідготовки (за потреби), психологічна стійкість та наявність щонайменше базової загальної освіти.

Умови служби за мобілізацією

Громадяни, призвані до Сил оборони України під час мобілізації, направляються на службу туди, де є найбільша потреба в укомплектуванні військових частин. Розподіл у військову частину відбувається після обов'язкового проходження навчання.

Мобілізовані військовослужбовці проходять службу до завершення дії воєнного стану та будуть звільнені в запас відповідно до указу президента. Дострокове звільнення можливе за індивідуальними підставами, зокрема за станом здоров'я чи за сімейними обставинами.

Перейти на контрактну форму служби за наявності відповідності вимогам можна на будь-якому етапі служби за мобілізацією. Для цього військовослужбовець має написати рапорт та пройти оформлення, після чого він продовжує службу в тій самій частині, але з контрактним пакетом гарантій.

Що спільного між контрактниками та мобілізованими

Мобілізовані та контрактники ЗСУ мають рівні права та обов'язки під час несення служби. Зокрема, вони:

отримують однакове грошове, речове та харчове забезпечення;

проходять підготовку та беруть участь у бойових діях;

отримують військові звання та можуть призначатися на командні посади;

мають однакове право на пільги для учасників бойових дій.

Переваги контрактної служби

Служба за контрактом передбачає низку додаткових фінансових та соціальних переваг: