"Мобилизация будет продолжаться": в Сухопутных войсках ответили на атаки РФ по ТЦК

Российская армия целенаправленно атакует территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Таким образом россияне пытаются сорвать мобилизацию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона.
"Несмотря на все усилия врага, который стремится притормозить этот процесс, или даже остановить его, мобилизация у нас продолжалась, продолжается и будет продолжаться", - подчеркнул Саранцев.
По его словам, все сделано для того, чтобы процесс комплектации и пополнения подразделений Сил обороны оставался безостановочным.
Ранее спикер Сухопутных войск также отмечал, что, кроме срыва мобилизации, агрессор пытается также посеять страх и уныние среди населения. Заметил, что многие ТЦК расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой.
"Такое опасное соседство должно возмутить граждан и подтолкнуть их к каким-то действиям против ТЦК... Именно на это Россия, скорее всего, делает ставку", - сказал он.
Стоит напомнить, что Россия неоднократно била по ТЦК в Украине. В частности, под удары попадали Кременчуг, Полтава и Кривой Рог, с целью срыва процесса мобилизации.
На днях был нанесен удар по центру комплектования в Кременчуге. А вчера россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье. В результате ударов оккупационных сил были пострадавшие.
На фоне этих событий Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности из-за "напряженной ситуации в стране".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.