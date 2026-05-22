МКС теряет воздух из-за российского модуля: NASA назвала проблему критической

16:18 22.05.2026 Пт
3 мин
Утечка происходит из переходного модуля "ПрК", который соединяет служебный модуль "Звезда" с грузовыми кораблями
aimg Ольга Завада
NASA подтвердило новую утечку атмосферы на МКС (фото: NASA)
Международная космическая станция снова оказалась в центре внимания из-за технических проблем в российском сегменте. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило, что старая проблема с утечкой атмосферы в открытый космос вернулась, несмотря на недавние заявления об успешном ремонте.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Ремонт, которого хватило лишь на три недели

Инженеры NASA отслеживают колебания давления на станции уже более пяти лет. Причиной проблемы являются микроскопические структурные трещины в корпусе российского переходного тоннеля.

В начале года после серии инспекций и нанесения нескольких слоев герметика специалисты заявили, что ситуацию удалось стабилизировать, однако выводы оказались преждевременными. Новый сбой зафиксировали сразу после того, как российские космонавты разгрузили очередной транспортный корабль "Прогресс-95":

Последствия

Скорость потери атмосферы: по данным аналитиков, сегмент теряет около 450 граммов воздуха в сутки.

Текущие меры: пока "Роскосмос" держит люк к аварийному модулю закрытым, чтобы изолировать его от остальной станции, и поддерживает в нем пониженное давление, проводя небольшие наддувы при необходимости.

В NASA уверяют, что сейчас непосредственной угрозы для жизни экипажа нет, а инцидент не влияет на текущие операции МКС. Однако ситуация заставила американское ведомство пересмотреть внутренние космические риски.

Самый высокий уровень угрозы

Публично представители NASA стараются не сеять панику, однако внутренние документы свидетельствуют о серьезном беспокойстве ведомства. Агентство использует специальную матрицу рисков "5х5", где оценивает вероятность аварии и ее последствия для миссии.

Российской утечке воздуха присвоили самую высокую категорию - "5" по вероятности и "5" по тяжести последствий. На закрытых технических совещаниях специалисты открыто обсуждают риск "катастрофического сбоя" из-за усталости металла, ведь некоторые блоки российского сегмента находятся на орбите уже почти тридцать лет.

Удержится ли МКС до 2030 года?

Авария в российском сегменте МКС активизировала затяжные дебаты между NASA, Конгрессом США и частными аэрокосмическими компаниями относительно будущего станции.

Первоначальный план предусматривал вывод МКС с орбиты и ее затопление в 2030 году. Однако сейчас в США серьезно обдумывают возможность продления миссии до 2032 года или даже дольше, чтобы дождаться появления частных коммерческих станций.

Против такого затягивания выступают разработчики коммерческих орбитальных платформ. Бывший директор NASA по коммерческим космическим полетам Фил Макалистер отметил, что инцидент лишь доказывает правильность решения закрыть МКС в определенный срок.

"Это еще раз подтверждает мудрость текущей политики по выводу МКС из эксплуатации в 2030 году и ее замены на более современные, экономически выгодные и безопасные коммерческие платформы", - подчеркнул Макалистер.

Эксперты предупреждают: попытки удерживать устаревшую конструкцию МКС на орбите сверх меры из-за проблем в российском секторе могут стоить американскому бюджету слишком дорого и не гарантируют безопасности жизни астронавтов.

