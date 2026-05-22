МКС втрачає повітря через російський модуль: NASA назвала проблему критичною

Міжнародна космічна станція знову опинилася у центрі уваги через технічні проблеми у російському сегменті. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) підтвердило, що стара проблема з витоком атмосфери у відкритий космос повернулася, попри нещодавні заяви про успішний ремонт.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Ремонт, якого вистачило лише на три тижні

Інженери NASA відстежують коливання тиску на станції вже понад п'ять років. Причиною проблеми є мікроскопічні структурні тріщини у корпусі російського перехідного тунелю.

На початку року після серії інспекцій та нанесення кількох шарів герметика фахівці заявили, що ситуацію вдалося стабілізувати, проте висновки виявилися передчасними. Новий збій зафіксували відразу після того, як російські космонавти розвантажили черговий транспортний корабель "Прогрес-95":

Наслідки

Швидкість втрати атмосфери: за даними аналітиків, сегмент втрачає близько 450 грамів повітря на добу.

Поточні заходи: наразі "Роскосмос" тримає люк до аварійного модуля закритим, щоб ізолювати його від решти станції, та підтримує у ньому знижений тиск, проводячи невеликі наддуви за потреби.

У NASA запевняють, що наразі безпосередньої загрози для життя екіпажу немає, а інцидент не впливає на поточні операції МКС. Проте ситуація змусила американське відомство переглянути внутрішні космічні ризики.

Найвищий рівень загрози

Публічно представники NASA намагаються не сіяти паніку, проте внутрішні документи свідчать про серйозне занепокоєння відомства. Агенція використовує спеціальну матрицю ризиків "5х5", де оцінює ймовірність аварії та її наслідки для місії.

Російському витоку повітря присвоїли найвищу категорію - "5" за ймовірністю та "5" за тяжкістю наслідків. На закритих технічних нарадах фахівці відкрито обговорюють ризик "катастрофічного збою" через втому металу, адже деякі блоки російського сегмента перебувають на орбіті вже майже тридцять років.

Чи втримається МКС до 2030 року?

Аварія у російському сегменті МКС активізувала затяжні дебати між NASA, Конгресом США та приватними аерокосмічними компаніями щодо майбутнього станції.

Первинний план передбачав виведення МКС з орбіти та її затоплення у 2030 році. Проте зараз у США серйозно обмірковують можливість продовження місії до 2032 року або навіть довше, щоб дочекатися появи приватних комерційних станцій.

Проти такого затягування виступають розробники комерційних орбітальних платформ. Колишній директор NASA з комерційних космічних польотів Філ Макалістер зазначив, що інцидент лише доводить правильність рішення закрити МКС у визначений термін.

"Це ще раз підтверджує мудрість поточної політики щодо виведення МКС з експлуатації у 2030 році та її заміни на сучасніші, економічно вигідніші та безпечніші комерційні платформи", - наголосив Макалістер.

Експерти попереджають: спроби утримувати застарілу конструкцію МКС на орбіті понад міру через проблеми у російському секторі можуть коштувати американському бюджету надто дорого і не гарантують безпеки життю астронавтів.