В МУС будут фокусироваться на преступлениях против украинских военнопленных

Офис прокурора Международного уголовного суда решил фокусироваться на преступлениях, которые совершают российские военные по отношению к украинским военнопленным.

Об этом рассказала глава команды МУС в Украине Бренда Холлис в ходе воркшопа "Международное право вооруженных конфликтов и механизмы привлечения РФ к ответственности за международные преступления", сообщает РБК-Украина.

"Мы сейчас сосредотачиваем внимание на преступлениях, совершенных во время удерживания и в результате удерживания. Мы рассматриваем удерживание как в отношении военнопленных, так и гражданских лиц", - отметила Холлис. Прокурор отметила, что согласно международному праву, военные могут быть взяты в плен. Их можно удерживать в плену, но нельзя пытать, убивать, совершать насилие и другие преступления. Удерживать в плену гражданских лиц нельзя. "Даже если удерживание является законным, нельзя подвергать людей пыткам, убивать, совершать половое насилие, морить голодом и совершать любые другие преступления против них", - добавила Холлис.