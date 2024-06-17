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В МУС будут фокусироваться на преступлениях против украинских военнопленных

МУС, Понедельник 17 июня 2024 13:55
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В МУС будут фокусироваться на преступлениях против украинских военнопленных Фото: глава команды МУС в Украине Бренда Холлис (flickr.com/wayamo)
Автор: Юлия Акимова, Ярослава Борзова

Офис прокурора Международного уголовного суда решил фокусироваться на преступлениях, которые совершают российские военные по отношению к украинским военнопленным.

Об этом рассказала глава команды МУС в Украине Бренда Холлис в ходе воркшопа "Международное право вооруженных конфликтов и механизмы привлечения РФ к ответственности за международные преступления", сообщает РБК-Украина.

"Мы сейчас сосредотачиваем внимание на преступлениях, совершенных во время удерживания и в результате удерживания. Мы рассматриваем удерживание как в отношении военнопленных, так и гражданских лиц", - отметила Холлис.

Прокурор отметила, что согласно международному праву, военные могут быть взяты в плен. Их можно удерживать в плену, но нельзя пытать, убивать, совершать насилие и другие преступления. Удерживать в плену гражданских лиц нельзя.

"Даже если удерживание является законным, нельзя подвергать людей пыткам, убивать, совершать половое насилие, морить голодом и совершать любые другие преступления против них", - добавила Холлис.

Казнь украинских военных

Стоит отметить, что Россия часто пренебрегает международным правом в вопросах гуманного обращения с украинскими военнопленными. Так, в сети всплывали многочисленные доказательства того, что россияне пытают, держат в ненадлежащих условиях и убивают украинских защитников, взятых в плен.

Напомним, ранее правозащитная организация Human Rights Watch написала о том, что с декабря 2023 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 15 украинских воинов, которые пытались сдаться в плен.

Также, по информации правозащитников, вражеские солдаты расстреляли еще шесть украинских бойцов, которые уже попали в плен.

При этом по состоянию на начало апреля Украине было известно о казни более 50 украинских защитников.

Недавно мы сообщали о том, что украинские правоохранители проводят расследование казни более 60 бойцов ВСУ, которые попали в плен к россиянам.

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