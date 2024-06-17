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У МКС фокусуватимуться на злочинах проти українських військовополонених

МКС, Понеділок 17 червня 2024 13:55
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У МКС фокусуватимуться на злочинах проти українських військовополонених Фото: голова команди МКС в Україні Бренда Голліс (flickr.com/wayamo)
Автор: Юлія Акимова, Ярослава Борзова

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду вирішив фокусуватися на злочинах, які скоюють російські військові стосовно українських військовополонених.

Про це розповіла голова команди МКС в Україні Бренда Голліс у ході воркшопу "Міжнародне право збройних конфліктів та механізми притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини", повідомляє РБК-Україна.

"Ми зараз зосереджуємо увагу на злочинах, скоєних під час утримання та внаслідок утримання. Ми розглядаємо утримання як щодо військовополонених, так і цивільних осіб", - зазначила Голліс.

Прокурор зазначила, що згідно з міжнародним правом, військові можуть бути взяті в полон. Їх можна утримувати в полоні, але не можна катувати, вбивати, чинити насильство та інші злочини. Утримувати у полоні цивільних осіб не можна.

"Навіть якщо утримання є законним, не можна наражати людей на катування, вбивати, вчиняти статеве насильство, морити голодом і вчиняти будь-які інші злочини проти них", - додала Голліс.

Страта українських військових

Варто зазначити, що Росія часто нехтує міжнародним правом у питаннях гуманного поводження з українськими військовополоненими. Так, у мережі випливали численні докази того, що росіяни катують, тримають у неналежних умовах та вбивають українських захисників, взятих у полон.

Нагадаємо, раніше правозахисна організація Human Rights Watch написала про те, що з грудня 2023 року російські окупанти стратили щонайменше 15 українських воїнів, які намагалися здатися в полон.

Також, за інформацією правозахисників, ворожі солдати розстріляли ще шістьох українських бійців, які вже потрапили в полон.

При цьому станом на початок квітня Україні було відомо про страту понад 50 українських захисників.

Нещодавно ми повідомляли, що українські правоохоронці проводять розслідування страти понад 60 бійців ЗСУ, які потрапили в полон до росіян.

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