Правоохранители расследуют десятки случаев казни украинских военнопленных, - генпрокурор

Украинские правоохранители проводят расследование казни 61 бойца ВСУ, который попал в плен к россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина в эфире телемарафона.

Он также уточнил, что с начала полномасштабного вторжения россиян зарегистрировано более 400 производств по фактам жестокого обращения с украинскими военнопленными.

По его словам, объявлено о подозрении четверым оккупантам. Два дела передали в суд и уже есть первый приговор.

Казнь украинских военных

Напомним, ранее правозащитная организация Human Rights Watch написала о том, что с декабря 2023 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 15 украинских воинов, которые пытались сдаться в плен.

Также, по информации правозащитников, вражеские солдаты расстреляли еще шесть украинских бойцов, которые уже попали в плен.

При этом по состоянию на начало апреля Украине было известно о казни более 50 украинских защитников.

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