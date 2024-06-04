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Правоохранители расследуют десятки случаев казни украинских военнопленных, - генпрокурор

Вторник 04 июня 2024 22:04
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Правоохранители расследуют десятки случаев казни украинских военнопленных, - генпрокурор Иллюстративное фото: россияне казнили 61 украинского военнопленного (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители проводят расследование казни 61 бойца ВСУ, который попал в плен к россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина в эфире телемарафона.

"27 уголовных производств расследуются по фактам казни 61 украинского военнопленного", - рассказал Костин.

По его словам, объявлено о подозрении четверым оккупантам. Два дела передали в суд и уже есть первый приговор.

Он также уточнил, что с начала полномасштабного вторжения россиян зарегистрировано более 400 производств по фактам жестокого обращения с украинскими военнопленными.

Казнь украинских военных

Напомним, ранее правозащитная организация Human Rights Watch написала о том, что с декабря 2023 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 15 украинских воинов, которые пытались сдаться в плен.

Также, по информации правозащитников, вражеские солдаты расстреляли еще шесть украинских бойцов, которые уже попали в плен.

При этом по состоянию на начало апреля Украине было известно о казни более 50 украинских защитников.

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