МУС добивается выдачи ордера на арест главы ХАМАСа и премьера Израиля

Международный уголовный суд добивается выдачи ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападением на Израиль 7 октября и последующей войной в Газе.

Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, МУС также добивается выдачи ордеров на арест министра обороны Израиля Йоава Галланта, а также двух других высокопоставленных лидеров ХАМАС - Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, лидера "Бригад Аль-Кассема", более известного как Мохаммед Дейф, и Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС.

Ордера против израильских политиков стали первым случаем, когда МУС выбрал в качестве мишени высшего руководителя близкого союзника Соединенных Штатов. Это решение ставит Нетаньяху в один ряд с российским диктатором Владимиром Путиным, которому МУС выдал ордер на арест в связи с войной Москвы на Украине.

Теперь коллегия судей МУС рассмотрит заявление Хана о выдаче ордеров на арест.

По словам прокурора, обвинения против Синвара, Хании и аль-Масри включают в себя "истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении".

"Мир был потрясен 7 октября, когда люди были вырваны из своих спален, из своих домов, из различных кибуцев в Израиле", - сказал Хан, добавив, что "люди очень страдают".