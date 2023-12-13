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Израиль затапливает подземные тоннели ХАМАС в Газе, - WSJ

Среда 13 декабря 2023 01:58
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Израиль затапливает подземные тоннели ХАМАС в Газе, - WSJ Фото: войска Израиля затапливают подземные тоннели ХАМАС в Газе (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала затапливать подземные тоннели ХАМАС в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц США, ознакомленных с операциями израильских военных, ЦАХАЛ начал скачивать морскую воду в систему подземных тоннелей палестинских боевиков ХАМАС в Газе.

Стоит отметить, что ранее командующий штабом Армии обороны Израиля Герци Галеви заявлял, что затопление тоннелей является "хорошей идеей", но не сообщал деталей.

Издание отмечает, что процесс затопления тоннелей ХАМАС в Газе начался где-то в прошлом месяце.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

Армия обороны Израиля продолжает операцию на юге Сектора Газа. Она уже окружила Хан-Юнис – второй по величине город и даже пробилась в его центр.

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