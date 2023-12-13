Байден рассказал, почему Израиль может потерять международную поддержку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Глава Белого дома подтвердил, что Израиль может рассчитывать на поддержку США, однако сделал прямое предупреждение его правительству.

"Безопасность Израиля может полагаться на Соединенные Штаты, но сейчас он имеет больше, чем Соединенные Штаты. У него есть поддержка Европейского Союза, поддержка Европы, у него есть большая часть мира. Но Израиль начинает терять эту поддержку из-за неизбирательных бомбардировок, которые происходят", - сказал американский президент.

В то же время Байден добавил, что нет "никаких сомнений касательно необходимости борьбы с ХАМАС", и Израиль имеет "полное право" делать это.

Тактика сдерживания Израиля

Президент США столкнулся с растущим давлением, в частности, со стороны своей Демократической партии, с требованием сдержать военную кампанию Израиля. Недавно Вашингтон призвал Тель-Авив "ценить человеческую жизнь" и дать более четкие инструкции, чтобы позволить людям избежать конфликта в Газе.

Высокопоставленные чиновники США также демонстрируют усиление недовольства реакцией Израиля.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Сектора Газа, которым руководит ХАМАС, с 7 октября от израильских бомбардировок погибли более 18 400 человек, в то время как боевики ХАМАС после прорыва через периметр, тщательно охраняемый Израилем, убили 1200 человек.

День без ХАМАСа

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна получила "полную поддержку" США в своей наземной войне и на пути уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. По его словам, Вашингтон заблокировал "международное давление для прекращения войны".

"Да, существуют разногласия касательно "следующего дня после ХАМАСа". Я надеюсь, что мы достигнем согласия и по этому вопросу", - сказал Нетаньяху.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских жителей, а также параллельно обстреливали ракетами крупнейшие города страны. По официальным данным, в результате атаки ХАМАСа только в первый день погибло более 1400 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

По данным ЦАХАЛ, за все время операции в Секторе Газа было ликвидировано более 7 тысяч боевиков группировки. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что "непобедимые" батальоны ХАМАС на севере Сектора Газа находятся на грани уничтожения.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что армия обороны Израиля начала затапливать подземные тоннели ХАМАС в Секторе Газа.