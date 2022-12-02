ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 02 декабря 2022 14:34
Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины Фото: НБУ провел очередной опрос о системных рисках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Список основных источников рисков в финансовом секторе Украины за последние полгода почти не изменился. В ноябре 2022 года топ-менеджеры финансовых учреждений сошлись во мнении, что война с Россией создает высокие или очень высокие риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Опрос о системных рисках" НБУ.

Как отметили в НБУ, фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, который до полномасштабного вторжения длительное время создавал наибольшие риски для сектора, на этот раз едва попал в десятку. Факторы уровня инфляции, обменного курса продолжали находиться среди лидеров источников риска.

По сравнению с маем 2022 существенно повысились риски уровня экономической активности. Также выросли риски мошенничества и кибернетических угроз - они традиционно входят в пятерку наибольших угроз.

Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины

Топ-менеджеры финансовых учреждений Украины несколько улучшили свои оценки текущего состояния финансового сектора по сравнению с маем. Доля тех, кто оценил его состояние как плохое или очень плохое, с мая снизилась на 12 п.п. до 17%. В то же время три четверти респондентов воспринимали текущее состояние финсектора как удовлетворительное.

Большинство опрошенных отметили ухудшение состояния финансового сектора за последние шесть месяцев. Однако доля финучреждений, заявивших об ухудшении, снизилась по сравнению с маем на 17 п.п. до 72%. Каждый четвертый руководитель считал, что состояние финсектора не изменилось.

Вместе с тем ожидания будущего участников финансового рынка улучшились. Доля респондентов, ожидающих ухудшения состояния финсектора в последующие полгода, сократилась почти вдвое до половины опрошенных. Еще 43% респондентов не ожидают изменений.

Опрос проводился с 10 по 24 ноября 2022 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 11 страховых и трех инвестиционных компаний. Представленные результаты основаны на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.

Напомним, в ноябре бизнес продолжил нести потери от полномасштабной войны и террористических атак и, соответственно, ослабил оценки по своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре 2022 года снизился до 42,7 пунктов с 44,9 в октябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину
Юлия Акимовакорреспондент Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину