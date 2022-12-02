Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины

Список основных источников рисков в финансовом секторе Украины за последние полгода почти не изменился. В ноябре 2022 года топ-менеджеры финансовых учреждений сошлись во мнении, что война с Россией создает высокие или очень высокие риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Опрос о системных рисках " НБУ.

Как отметили в НБУ, фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, который до полномасштабного вторжения длительное время создавал наибольшие риски для сектора, на этот раз едва попал в десятку. Факторы уровня инфляции, обменного курса продолжали находиться среди лидеров источников риска.

По сравнению с маем 2022 существенно повысились риски уровня экономической активности. Также выросли риски мошенничества и кибернетических угроз - они традиционно входят в пятерку наибольших угроз.

Топ-менеджеры финансовых учреждений Украины несколько улучшили свои оценки текущего состояния финансового сектора по сравнению с маем. Доля тех, кто оценил его состояние как плохое или очень плохое, с мая снизилась на 12 п.п. до 17%. В то же время три четверти респондентов воспринимали текущее состояние финсектора как удовлетворительное.

Большинство опрошенных отметили ухудшение состояния финансового сектора за последние шесть месяцев. Однако доля финучреждений, заявивших об ухудшении, снизилась по сравнению с маем на 17 п.п. до 72%. Каждый четвертый руководитель считал, что состояние финсектора не изменилось.

Вместе с тем ожидания будущего участников финансового рынка улучшились. Доля респондентов, ожидающих ухудшения состояния финсектора в последующие полгода, сократилась почти вдвое до половины опрошенных. Еще 43% респондентов не ожидают изменений.

Опрос проводился с 10 по 24 ноября 2022 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 11 страховых и трех инвестиционных компаний. Представленные результаты основаны на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.