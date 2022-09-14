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Країни-кредитори відстрочили боргові виплати України до кінця 2023 року

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Вашингтон, Середа 14 вересня 2022 17:47
Країни-кредитори відстрочили боргові виплати України до кінця 2023 року Фото: міністр фінансів США Дженет Єллен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.

Про це заявила міністр фінансів США Дженет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні група кредиторів України, включаючи США, уклала Меморандум про взаєморозуміння для реалізації прохання України Про скоординоване припинення обслуговування боргу до кінця 2023 року", - повідомила Єллен.

За її словами, прийнятий захід покликаний дозволити Києву збільшити соціальні, медичні та економічні витрати в умовах вторгнення Росії.

"Ми виконали наше зобов'язання перед Україною щодо відтермінування обслуговування боргу, що дозволить уряду України спрямувати додаткові ресурси на внутрішні потреби та добробут українського народу", - додала міністр.

Раніше ми писали, що Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України.

Також раніше "Нафтогаз" звернувся до кредиторів з проханням відстрочити виплату боргів на 2 роки.

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