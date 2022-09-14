Країни-кредитори відстрочили боргові виплати України до кінця 2023 року
Країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.
Про це заявила міністр фінансів США Дженет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Сьогодні група кредиторів України, включаючи США, уклала Меморандум про взаєморозуміння для реалізації прохання України Про скоординоване припинення обслуговування боргу до кінця 2023 року", - повідомила Єллен.
За її словами, прийнятий захід покликаний дозволити Києву збільшити соціальні, медичні та економічні витрати в умовах вторгнення Росії.
"Ми виконали наше зобов'язання перед Україною щодо відтермінування обслуговування боргу, що дозволить уряду України спрямувати додаткові ресурси на внутрішні потреби та добробут українського народу", - додала міністр.
Раніше ми писали, що Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України.
Також раніше "Нафтогаз" звернувся до кредиторів з проханням відстрочити виплату боргів на 2 роки.
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