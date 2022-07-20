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Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів: деталі рішення уряду

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Україна, Середа 20 липня 2022 11:07
Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів: деталі рішення уряду Фото: виплату боргів України відстрочать на 2 роки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив постанову щодо дворічної відстрочки на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки у разі схвального рішення кредиторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 19 липня 2022 р. № 805.

Рішення уряду набере чинності тільки у разі погодження держателями облігацій змін, передбачених документом. У разі непогодження держателями облігацій, державний борг буде обслуговуватися та погашатися відповідно до умов випуску облігацій.

Згідно з документом, кінцева дата погашення облігацій відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

Протягом дії відстрочки, відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій. Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід).

ВВП-варанти

Крім того, уряд постановою від 19 липня 2022 р. № 806 вніс зміни до випуску держоблігацій 2015 року, коли відбулася реструктуризація держборгу. До умов випуску і розміщення державних деривативів включається право України викупити їх за номіналом. Виплата за державними деривативами з 31 травня 2023 року відстрочується до 1 серпня 2024 року. Строк обігу державних деривативів продовжується на один рік таким чином, що останнім звітним роком стає 2039 рік.

Нагадаємо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна повинна поставити на паузу всі виплати за зовнішніми боргами. Відстрочка повинна скласти два роки.

Раніше "Нафтогаз" звернувся до кредиторів з проханням відстрочити виплату боргів на 2 роки.

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