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Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на следующий год

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Украина, Суббота 03 декабря 2022 10:33
Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на следующий год Фото: в 2023 году Украина должна выплатить 11,3 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные (НБУ).

По данным НБУ, в четвертом квартале 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,271 млрд долларов, из которых 4,295 млрд долларов - основная сумма долга, 976 млн долларов - проценты.

Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на следующий год

Согласно плану, за 2023 год выплаты составят 11,307 млрд долларов, из которых 8,937 млрд долларов - основная сумма долга, 2,369 млрд долларов - проценты. Пиковые платежи приходятся на первый квартал - 3,235 млрд долларов и четвертый квартал - 3,062 млрд долларов.

В 2023 году Украина должна вернуть МВФ 2,758 долларов, из которых 2,438 млрд долларов - основа сумма, 414 млн долларов - проценты.

Напомним, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов.

В сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

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