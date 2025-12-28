Между РФ и Крымом нарушено железнодорожное сообщение: в чем причина

В Ростовской области грузовой поезд сошел с рельсов. В связи с этим семь поездов сообщением между временно оккупированным Крымом и Россией задерживаются от 2 до 4,5 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российской компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Как сообщается, в ночь на 28 декабря в Ростовской области грузовой поезд сошел с рельсов, из-за чего в России произошла задержка 20 поездов. Российская прокуратура проводит проверку.
Как отметили в компании, поезд №018 Москва-Симферополь в настоящее время задерживается на 2,5 часа, №068 Москва-Симферополь - на три часа, №077 Санкт-Петербург-Симферополь - на один час.
Состав №028 Симферополь-Москва задерживается на 4,5 часа, №182 Симферополь-Санкт-Петербург - на 3,5 часа, №008 Севастополь-Санкт-Петербург - на 3,5 часа, №068 Симферополь-Москва - на два часа.
Напомним, ранее сообщалось, что агенты партизанского движения "АТЕШ" провели очередную диверсию в Ростовской области России. Они парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.
В октябре, партизаны "АТЕШ" тоже нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области РФ. Тогда диверсия произошла в Новочеркасске.
Также агенты движения взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по производству ракет. Речь о предприятии, которое производит ракеты Х-59.