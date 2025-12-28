Между РФ и Крымом нарушено железнодорожное сообщение: в чем причина

Как сообщается, в ночь на 28 декабря в Ростовской области грузовой поезд сошел с рельсов, из-за чего в России произошла задержка 20 поездов. Российская прокуратура проводит проверку.

Как отметили в компании, поезд №018 Москва-Симферополь в настоящее время задерживается на 2,5 часа, №068 Москва-Симферополь - на три часа, №077 Санкт-Петербург-Симферополь - на один час.

Состав №028 Симферополь-Москва задерживается на 4,5 часа, №182 Симферополь-Санкт-Петербург - на 3,5 часа, №008 Севастополь-Санкт-Петербург - на 3,5 часа, №068 Симферополь-Москва - на два часа.