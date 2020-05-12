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В МІУ розраховують через 10 днів відновити роботу громадського транспорту

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 17:47
В МІУ розраховують через 10 днів відновити роботу громадського транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Роботу транспорту відновлять у разі дотримання всіх протиепідемічних заходів

Міністерство інфраструктури України розраховує відновити роботу громадського транспорту до 22 травня, коли закінчиться термін карантину, який планують ще продовжити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МІУ.

Як зазначається, роботу транспорту можуть відновити за умови обов'язкового дотримання всіх протиепідемічних заходів - масочного режиму, належної дезінфекції, обмеження кількості пасажирів і місць для сидіння.

"Зараз працюємо над тим, щоб через 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі - з обов'язковим дотриманням маскового режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження за кількістю пасажирів і посадочних місць... Зараз спільно з Міністерством охорони здоров'я ми обговорюємо та опрацьовуємо це питання. Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян та забезпечити роботу транспорту", - сказав глава відомства Владислав Криклій.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд України планує продовжити карантин і після 22 травня. При цьому з 11 травня в Україні ослаблений карантин, але ряд закладів залишаються закритими.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" представила план відновлення приміського сполучення. На першому етапі запустять 745 поїздів, на другому - ще 571.

Теги Новини України транспортМІУкарантин
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