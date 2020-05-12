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УЗ представила план відновлення приміського сполучення

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 16:24
УЗ представила план відновлення приміського сполучення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На першому етапі запустять 745 поїздів, на другому - ще 571

"Укрзалізниця" представила план відновлення приміського сполучення, який планується у два етапи. Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Повідомляється, що на першому етапі відновлення повідомлення планується запуск 745 приміських поїздів для підвезення громадян до місць роботи в години "пік". На другому етапі запустять ще 571 поїзд і таким образів повністю відновлять приміське рух.

"Зараз фахівці компанії проводять технічний огляд устаткування і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, які здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів. Для працівників пасажирського господарства закуповуються засоби індивідуального захисту", - повідомили в УЗ.

УЗ представила план відновлення приміського сполучення

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні до 22 травня різких змін роботі громадського транспорту не планується. Більшість громадян зможуть почати користуватися громадським транспортом лише після 22 травня. Запуск повноцінного залізничного сполучення всередині країни планується лише на третьому етапі ослаблення карантину.

Також повідомлялося, що у зв'язку з карантином "Укрзализныця" може перейти на чотириденний робочий тиждень. Якщо карантин буде продовжено, такий режим роботу буде введений з 1 липня.

Теги Новини України Укрзалізницяпоездкарантин
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