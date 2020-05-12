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В МИУ рассчитывают через 10 дней возобновить работу общественного транспорта

Новости » Общество     12.05.2020 - 17:47
В МИУ рассчитывают через 10 дней возобновить работу общественного транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Работу транспорта возобновят в случае соблюдения всех противоэпидемических мероприятий

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает возобновить работу общественного транспорта к 22 мая, когда истечет срок карантина, который планируют еще продлить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИУ.

Как отмечается, работу транспорту могут возобновить при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий - масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничения количества пассажиров и мест для сидения.

"Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно восстановить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест... Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта”, - сказал глава ведомства Владислав Криклий.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что правительство Украины планирует продлить карантин и после 22 мая. При этом с 11 мая в Украине ослаблен карантин, но ряд заведений остаются закрытыми.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" представила план восстановления пригородного сообщения. На первом этапе запустят 745 поездов, на втором - еще 571.

Теги Новости Украины транспортМИУкарантин
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