Таможенная система Польши работает в аварийном режиме: что произошло

На всех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за технического сбоя возможны задержки транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.
Технический сбой произошел в работе системы таможенной службы Республики Польша.
В настоящее время электронная система таможенного оформления на польской стороне работает в "аварийном режиме", что может привести к задержкам пропуска грузовых транспортных средств.
Представители таможенной службы Польши работают над устранением неисправностей. О возобновлении полноценной работы на границе будет сообщено дополнительно.
ГНСУ рекомендует водителям и перевозчикам учитывать возможные задержки при планировании поездок.
Вчера, 5 сентября, стало известно о прекращении работы одного из пунктов пропуска на границе с Польшей. Граждан не пропускают в обе стороны. Тогда польские пограничники также сообщили о сбое в работе баз данных таможенной службы.
Также напомним, в середине августа Польша сообщила о начале ремонта на пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская".
Ранее мы сообщали, что на пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на участке въезда в Украину начался ремонт, из-за чего возможны очереди на границе.
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