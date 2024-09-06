Таможенная система Польши работает в аварийном режиме: что произошло

Технический сбой произошел в работе системы таможенной службы Республики Польша.

В настоящее время электронная система таможенного оформления на польской стороне работает в "аварийном режиме", что может привести к задержкам пропуска грузовых транспортных средств.

Представители таможенной службы Польши работают над устранением неисправностей. О возобновлении полноценной работы на границе будет сообщено дополнительно.

ГНСУ рекомендует водителям и перевозчикам учитывать возможные задержки при планировании поездок.

Вчера, 5 сентября, стало известно о прекращении работы одного из пунктов пропуска на границе с Польшей. Граждан не пропускают в обе стороны. Тогда польские пограничники также сообщили о сбое в работе баз данных таможенной службы.

Также напомним, в середине августа Польша сообщила о начале ремонта на пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская".